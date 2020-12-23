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сегодня, 20:02
Госдума обязала соцсети самостоятельно блокировать запрещенный контент
Закон вступит в силу 1 февраля 2021 года
Госдума обязала соцсети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, в том числе детскую порнографию и экстремистские материалы. Он начнет действовать с 1 февраля 2021 года, сообщает Российская Газета.
Согласно документу, социальные сети должны будут проверять размещаемый контент, выявлять незаконную информацию и блокировать соответствующие посты. Это порнографические материалы с несовершеннолетними, информация, склоняющая детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данные о способах изготовления и употребления наркотиков, способы совершения суицида и призывы в нему, реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.
Кроме того, обязательному удалению подлежит контент, оскорбляющий человеческое достоинство, затрагивающий общественную нравственность, а также выказывающий неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти. Речь также идет о призывах к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях. Если владелец социальной сети не может самостоятельно оценить противоправность контента, он направляет информацию в Роскомнадзор, который принимает решение о блокировке. Также владельцы соцсетей обязаны не допускать распространение материалов, содержащих нецензурную брань.
Также определено само понятие "социальная сеть". Главный признак - доступ к такому сайту в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей сети интернет, находящихся на территории РФ. Роскомнадзор будет признавать интернет-ресурсы социальными сетями и вести их реестр.
Принят и еще один закон - о штрафах для владельцев сайтов, включая социальные сети и видеохостинги, за отказ удалять противоправную информацию. Так, за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы для граждан составят от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч, для юридических лиц - от 3 до 8 млн рублей.
За повторный отказ удалить контент гражданам грозит санкция в размере от 200 тысяч до 500 тысяч, для должностных лиц - от 800 тысяч до 1 млн рублей, для юридических лиц - от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки. При этом минимальную планку штрафа предлагается установить на отметке 8 млн рублей.
Согласно документу, социальные сети должны будут проверять размещаемый контент, выявлять незаконную информацию и блокировать соответствующие посты. Это порнографические материалы с несовершеннолетними, информация, склоняющая детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данные о способах изготовления и употребления наркотиков, способы совершения суицида и призывы в нему, реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.
Кроме того, обязательному удалению подлежит контент, оскорбляющий человеческое достоинство, затрагивающий общественную нравственность, а также выказывающий неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти. Речь также идет о призывах к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях. Если владелец социальной сети не может самостоятельно оценить противоправность контента, он направляет информацию в Роскомнадзор, который принимает решение о блокировке. Также владельцы соцсетей обязаны не допускать распространение материалов, содержащих нецензурную брань.
Также определено само понятие "социальная сеть". Главный признак - доступ к такому сайту в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей сети интернет, находящихся на территории РФ. Роскомнадзор будет признавать интернет-ресурсы социальными сетями и вести их реестр.
Принят и еще один закон - о штрафах для владельцев сайтов, включая социальные сети и видеохостинги, за отказ удалять противоправную информацию. Так, за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы для граждан составят от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч, для юридических лиц - от 3 до 8 млн рублей.
За повторный отказ удалить контент гражданам грозит санкция в размере от 200 тысяч до 500 тысяч, для должностных лиц - от 800 тысяч до 1 млн рублей, для юридических лиц - от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки. При этом минимальную планку штрафа предлагается установить на отметке 8 млн рублей.