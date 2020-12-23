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47 минут назад
Российскую туристку изнасиловали в Турции
На девушку напали с ножом, изнасиловали и ограбили
На турецком курорте Алания изнасиловали и ограбили российскую туристку. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на турецкое издание Hurriet.
По данным источника, преступление произошло 18 декабря ближе к вечеру на курорте Алания в районе Секи. Вечером девушка вышла из отеля прогуляться до магазинов в центре Алании. Однако на безлюдной улице на нее набросился вооруженный ножом мужчина. Приставив ей нож к горлу, он совершил насильственные действия сексуального характера. После этого преступник отобрал у россиянки сумку с телефоном и скрылся на автомобиле.
Девушка написала заявление в полицию, и подозреваемый был задержан спустя три дня. Им оказался 22-летний местный житель.
Суд отправил мужчину под арест. До конца расследования он будет находиться в местной тюрьме.
По данным источника, преступление произошло 18 декабря ближе к вечеру на курорте Алания в районе Секи. Вечером девушка вышла из отеля прогуляться до магазинов в центре Алании. Однако на безлюдной улице на нее набросился вооруженный ножом мужчина. Приставив ей нож к горлу, он совершил насильственные действия сексуального характера. После этого преступник отобрал у россиянки сумку с телефоном и скрылся на автомобиле.
Девушка написала заявление в полицию, и подозреваемый был задержан спустя три дня. Им оказался 22-летний местный житель.
Суд отправил мужчину под арест. До конца расследования он будет находиться в местной тюрьме.