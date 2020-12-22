Муниципальное управление благоустройства устраняет провал в Каменном логу

Провал появился рядом с тротуаром на склоне Каменного лога, практически напротив Преображенского храма. Как заявляют в мэрии, причина появления провла – подмыв грунта. Опасности для пешеходов он не представляет. Решение засыпать яму было принято в связи с риском дальнейшего обрушения земли.

- Для укрепления склона и засыпки образовавшегося провала понадобится около 100 тонн грунта, однако все работы мы проведем максимально быстро, планируем уложиться в несколько дней, если не подведет погода, - заявил заместитель начальника муниципального управления благоустройства Станислав Рудковский.



Так, сейчас на объекте работают три «КамАЗа» и погрузчик. С помощью самосвалов сюда завозят грунт, который заполнит образовавшийся провал. По завершении работ землю распределят и выровняют. Стоит отметить, что за территорией Каменного Лога сотрудники управления следят постоянно. Ежегодно здесь проводят вырубку дикорастущей поросли, а также очищают от мусора территории вдоль русла реки Липовка.



Фото пресс-службы администрации Липецка.

