В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании
Сегодня в Липецке: вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей, кто из коллег на работе самый вредный
Происшествия
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сегодня, 09:47
Жилой дом горел в селе Пластинки
Огонь уничтожил часть кровли здания.
По одной надворной постройке сгорели в поселке Лески Краснинского района и на станции Дрязги Усманского района.
В Липецке пожарные дважды выезжали на короткие замыкания, которые не привели к пожарам, и один раз на вызов из-за подгоревшей пищи.
Зарегистрирован один случай возгорания сухой травы — он стал 1010-м с начала года, а общая площадь палов более чем за четыре с половиной месяца достигла 256,6 гектара.
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