Жилой дом горел в селе Пластинки

Огонь уничтожил часть кровли здания.



Днем 20 мая в селе Пластники Усманского района загорелась крыша дома. Огонь повредил обрешетку кровли на 50 квадратных метрах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.По одной надворной постройке сгорели в поселке Лески Краснинского района и на станции Дрязги Усманского района.В Липецке пожарные дважды выезжали на короткие замыкания, которые не привели к пожарам, и один раз на вызов из-за подгоревшей пищи.Зарегистрирован один случай возгорания сухой травы — он стал 1010-м с начала года, а общая площадь палов более чем за четыре с половиной месяца достигла 256,6 гектара.