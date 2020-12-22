Происшествия
сегодня, 14:45
Липецкие риэлторы вернули африканцу деньги
Конфликт практически исчерпан.
Напомним, вчера в офисе одного из агентств недвижимости на улице Теперика в Липецке четверо иностранцев в медицинских масках забрали ноутбук и тут же принесли его в дежурную часть полиции. По версии одной стороны, ноутбук был похищен. По версии другой – его принесли в полицию, чтобы добиться справедливости и вернуть 3000 рублей, потраченных на неуказанную одному из студентов из Африки посредническую услугу по найму жилья.
В конфликт клиента-иностранного студента и агентства недвижимости была вынуждена вмешаться полиция. Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, на сегодняшний день конфликт исчерпан: риэлторы добровольно вернули иностранному студенту 3000 рублей. А вот ноутбук пока находится в полиции – его вернут владельцам только после окончания всех необходимых процессуальных формальностей, а проверка в полиции по факту происшествия ещё продолжается.
В конфликт клиента-иностранного студента и агентства недвижимости была вынуждена вмешаться полиция. Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, на сегодняшний день конфликт исчерпан: риэлторы добровольно вернули иностранному студенту 3000 рублей. А вот ноутбук пока находится в полиции – его вернут владельцам только после окончания всех необходимых процессуальных формальностей, а проверка в полиции по факту происшествия ещё продолжается.
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