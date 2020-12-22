Происшествия

сегодня, 14:45

Липецкие риэлторы вернули африканцу деньги

7 1130
#студент #риэлторы
2
Липецкие риэлторы вернули африканцу деньги

Конфликт практически исчерпан.

Напомним, вчера в офисе одного из агентств недвижимости на улице Теперика в Липецке четверо иностранцев в медицинских масках забрали ноутбук и тут же принесли его в дежурную часть полиции. По версии одной стороны, ноутбук был похищен. По версии другой – его принесли в полицию, чтобы добиться справедливости и вернуть 3000 рублей, потраченных на неуказанную одному из студентов из Африки посредническую услугу по найму жилья.

В конфликт клиента-иностранного студента и агентства недвижимости была вынуждена вмешаться полиция. Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, на сегодняшний день конфликт исчерпан: риэлторы добровольно вернули иностранному студенту 3000 рублей. А вот ноутбук пока находится в полиции – его вернут владельцам только после окончания всех необходимых процессуальных формальностей, а проверка в полиции по факту происшествия ещё продолжается.

7 1130
#студент #риэлторы
2

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

///

6 минут назад
Мошенники,комп надо прошерстить у них!
ответить

Местная

9 минут назад
Алкаш, они надеялись, что африканцы считать не умеют, можно и накинуть тысяч несколько, авось пронесёт, как и везде, особенно на уличной торговле
ответить

ага

19 минут назад
в России у негров больше прав
ответить

123

55 минут назад
В другой раз африканцы придут с мачете и сами решат проблему
ответить

Жмурки

58 минут назад
Нам то гони, русский он.. Русскому деньги бы не вернули))
ответить

Леша

сегодня, 15:06
100%, без разговоров.
ответить

Алкаш

сегодня, 14:58
А был бы россиянин, то ничего бы не вернули и его самого посадили за кражу ноутбука.
ответить

Еще в рубрике

Полицейские с привлечением СОБРа задержали угонщиков отечественных автомобилей
#угон
Полицейские с привлечением СОБРа задержали угонщиков отечественных автомобилей

сегодня, 14:51

Происшествия
Липчанам предлагают купить фальшивые деньги
#фальшивомонетчики
5
Липчанам предлагают купить фальшивые деньги

сегодня, 11:30

Происшествия
ГИБДД просит откликнутся свидетелей наезда на пешехода
#авария
3
ГИБДД просит откликнутся свидетелей наезда на пешехода

сегодня, 11:26

Происшествия
Напавшему на сотрудницу офиса микрозайма ельчанину предъявлено обвинение в еще одном преступлении
#разбой
3
Напавшему на сотрудницу офиса микрозайма ельчанину предъявлено обвинение в еще одном преступлении

сегодня, 11:12

Происшествия
Мужчина угрожал убить соседку сковородкой
#угроза убийством
9
Мужчина угрожал убить соседку сковородкой

сегодня, 09:29

Происшествия
«ВАЗ» заехал под грузовик
#авария #ДТП
5
«ВАЗ» заехал под грузовик

сегодня, 09:05

Происшествия