56 минут назад
За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 23 человека
Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 14 407 случаев новой коронавирусной инфекции, 10 915 человек выздоровели, 204 человека умерли, 3 288 — лечатся.
За последние сутки в регионе подтверждены 163 случая инфицирования коронавирусом. Больше половины заболевших в Липецке — 92 человека, на втором месте сегодня Елецкий район — 25, на третьем Елец — 11 заболевших. В Грязинском районе — 9, в Добринском, Добровском и Липецком районах — по 5, в Краснинском районе — 4, в Долгоруковском и Усманском районах — по 2, в Лебедянском, Лев — Толстовском и Тербунском районах — по одному заболевшему.
Липчанин