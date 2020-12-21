За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 23 человека

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 14 407 случаев новой коронавирусной инфекции , 10 915 человек выздоровели, 204 человека умерли, 3 288 — лечатся.

В больницах сейчас находятся 1 237 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», дома лечатся значительно больше — 2 051 пациент с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 163 случая инфицирования коронавирусом. Больше половины заболевших в Липецке — 92 человека, на втором месте сегодня Елецкий район — 25, на третьем Елец — 11 заболевших. В Грязинском районе — 9, в Добринском, Добровском и Липецком районах — по 5, в Краснинском районе — 4, в Долгоруковском и Усманском районах — по 2, в Лебедянском, Лев — Толстовском и Тербунском районах — по одному заболевшему.