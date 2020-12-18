С улицы Папина убирают остановки

Две из них планируют установить в районе Сселок.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня сотрудники МБУ «Благоустройства города Липецка» вывозили остановочные павильоны с улицы Папина, всего восемь штук. Они стояли там временно, пока реконструировали проспект Победы.



— Остановки вывозим на базу, для реставрации. Жители Сселок просили, чтобы у них установили павильоны. Сейчас выберем лучшие, подремонтируем и поставим туда. Остальные будут в резерве, если где-то потребуется замена, — рассказал начальник участка МБУ «Благоустройство города Липецка» Александр Корягин.



Общественный транспорт по Папина ходить не будет. Однако в мэрии не исключают возможность возобновления здесь транспортного сообщения после реконструкции дороги, которая запланирована на 2022 год. Тогда улицу Папина собираются расширить.