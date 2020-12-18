Общество

сегодня, 11:35

С улицы Папина убирают остановки

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#остановки #Папина

Две из них планируют установить в районе Сселок.

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Сегодня сотрудники МБУ «Благоустройства города Липецка» вывозили остановочные павильоны с улицы Папина, всего восемь штук. Они стояли там временно, пока реконструировали проспект Победы.

— Остановки вывозим на базу, для реставрации. Жители Сселок просили, чтобы у них установили павильоны. Сейчас выберем лучшие, подремонтируем и поставим туда. Остальные будут в резерве, если где-то потребуется замена, — рассказал начальник участка МБУ «Благоустройство города Липецка» Александр Корягин.

Общественный транспорт по Папина ходить не будет. Однако в мэрии не исключают возможность возобновления здесь транспортного сообщения после реконструкции дороги, которая запланирована на 2022 год. Тогда улицу Папина собираются расширить. 
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#остановки #Папина

Комментарии (2)

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Я

сегодня, 12:02
и за чем? в следующем году проспект весь провалится и опять надо будет по Папина автобусы пускать
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777

сегодня, 11:46
На ул Металлургов и Краснозаводской установили современные остановки.
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