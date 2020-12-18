Коронавирус

16 минут назад

157 новых случаев за сутки и пять смертей: суточная сводка эпидемии

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#коронавирус
157 новых случаев за сутки и пять смертей: суточная сводка эпидемии

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 157 новых случаев коронавирусной инфекции, пять человек от COVID-19 умерли, 128 - закончили лечение. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.


С начала эпидемии в Липецкой области выявлены 13 905 случаев коронавирусной инфекции, 10 739 человек выздоровели, 192 человека от COVID-19 умерли.

В России за минувшие сутки выявлены 28 552 случая инфицирования, 26 093 человек выздоровели, 611 - от COVID-19 скончались.

С начала эпидемии в стране коронавирусной инфекцией заболели 2 791 220 человек, 2 228 633 из них выздоровели, 49 762 - умерли.










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#коронавирус

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