157 новых случаев за сутки и пять смертей: суточная сводка эпидемии

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 157 новых случаев коронавирусной инфекции, пять человек от COVID-19 умерли, 128 - закончили лечение. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.





С начала эпидемии в Липецкой области выявлены 13 905 случаев коронавирусной инфекции, 10 739 человек выздоровели, 192 человека от COVID-19 умерли.



В России за минувшие сутки выявлены 28 552 случая инфицирования, 26 093 человек выздоровели, 611 - от COVID-19 скончались.



С начала эпидемии в стране коронавирусной инфекцией заболели 2 791 220 человек, 2 228 633 из них выздоровели, 49 762 - умерли.





















