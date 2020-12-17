Происшествия

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Обманувший липецких автовладельцев псковский мошенник после приговора суда взялся за старое

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#мошенничество
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Обманувший липецких автовладельцев псковский мошенник после приговора суда взялся за старое

В Пскове вынесен приговор мошеннику, продававшему несуществующие запчасти

Как сообщает прокуратура Псковской области, 31-летний  местный житель зарегистрировал в социальной сети «Вконтакте» несколько фейковых аккаунтов и начал через них предлагать к продаже автозапчасти, которых, как выяснилось позже, у него никогда не было. Покупатели заказывали у него запчасти, переводив на интернет-кошелек деньги, но продавец ничего им не высылал и переставал выходить на связь.

Среди обманутых автовладельцев оказались и жители Липецка. Всего же следствию удалось доказать 6 эпизодов на сумму 60 тысяч рублей.

Суд приговорил его по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество путём обмана) к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы и штрафу в размере 80 тысяч рублей. Но, по сообщению псковских информагентств, выслушав приговор он тут же вернулся к мошенничеству в соцсетях. Сейчас в отношении него расследуется еще 10 новых эпизодов мошенничества.

Фото: doloipryshi.ru

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#мошенничество
1

Комментарии (1)

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Липчанин

38 минут назад
А что помешало его посадить?
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