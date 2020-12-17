Обманувший липецких автовладельцев псковский мошенник после приговора суда взялся за старое

В Пскове вынесен приговор мошеннику, продававшему несуществующие запчасти

Фото:

doloipryshi.ru

Как сообщает прокуратура Псковской области, 31-летний местный житель зарегистрировал в социальной сети «Вконтакте» несколько фейковых аккаунтов и начал через них предлагать к продаже автозапчасти, которых, как выяснилось позже, у него никогда не было. Покупатели заказывали у него запчасти, переводив на интернет-кошелек деньги, но продавец ничего им не высылал и переставал выходить на связь.Среди обманутых автовладельцев оказались и жители Липецка. Всего же следствию удалось доказать 6 эпизодов на сумму 60 тысяч рублей.Суд приговорил его по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество путём обмана) к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы и штрафу в размере 80 тысяч рублей. Но, по сообщению псковских информагентств, выслушав приговор он тут же вернулся к мошенничеству в соцсетях. Сейчас в отношении него расследуется еще 10 новых эпизодов мошенничества.