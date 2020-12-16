В России
49 минут назад
Таиланд вернул безвизовый режим въезда для россиян
Таиланд возобновил безвизовый режим для российских туристов, но с одним условием: перед вылетом теперь требуется оформить сертификат о въезде (Сertificate of Entrance, СОЕ) на сайте посольства страны в РФ. Эти правила актуальны для туристов, которые отправятся в Тайланд на срок до 30 дней. Об этом сообщает Интерфакс.
На сайте диппредставительства также говорится, что туристы, планирующие провести в Таиланде более 30 дней, должны подать документы на оформление TR визы, которая действует до 60-ти дней с дальнейшей возможностью ее продления на 30 дней. Этот тип визы позволяет находиться в Таиланде 90 дней. А если турист намерен провести в стране больше времени (90-270 дней) то нужно обратиться за получением Специальной туристической визы (Special Tourist visa STV).
В министерстве туризма Таиланда напомнили, что для путешественников сохраняется обязательный двухнедельный карантин. Кроме того, граждане, помимо паспорта и свидетельства о въезде, должны предоставить бронь отеля и страховку, покрывающую расходы на лечение, включая коронавирус, а также справку с результатом ПЦР-теста об отсутствии COVID-19, выданную не более чем за 72 часа до вылета. Все справки должны быть на английском языке или русском языке с нотариально заверенным переводом на английский.
На сайте диппредставительства также говорится, что туристы, планирующие провести в Таиланде более 30 дней, должны подать документы на оформление TR визы, которая действует до 60-ти дней с дальнейшей возможностью ее продления на 30 дней. Этот тип визы позволяет находиться в Таиланде 90 дней. А если турист намерен провести в стране больше времени (90-270 дней) то нужно обратиться за получением Специальной туристической визы (Special Tourist visa STV).
В министерстве туризма Таиланда напомнили, что для путешественников сохраняется обязательный двухнедельный карантин. Кроме того, граждане, помимо паспорта и свидетельства о въезде, должны предоставить бронь отеля и страховку, покрывающую расходы на лечение, включая коронавирус, а также справку с результатом ПЦР-теста об отсутствии COVID-19, выданную не более чем за 72 часа до вылета. Все справки должны быть на английском языке или русском языке с нотариально заверенным переводом на английский.