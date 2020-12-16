В России

59 минут назад

В России введен лимит для перевозки сигарет и табака

123
В России введен лимит для перевозки сигарет и табака

Закон устанавливает максимальный объем табачной продукции для свободной перевозки физлицами по территории России

Государственная дума приняла закон, устанавливающий максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории России физлицами.

Ограничения вводятся на провоз по территории России физлицами немаркированной табачной продукции и табачных изделий. Речь идет также о продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Авторы законопроекта считают, что неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов России, а рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней, сообщает РИА Новости.

Так, можно перевозить не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 гр табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 гр на одного человека.

В России уже введен аналогичный запрет для противодействия нелегальному обороту алкогольной продукции. За нарушение предусмотрена административная ответственность.
123

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Таиланд вернул безвизовый режим въезда для россиян
Таиланд вернул безвизовый режим въезда для россиян

45 минут назад

В России
В Киеве протестуют предприниматели из-за ограничений по COVID-19
В Киеве протестуют предприниматели из-за ограничений по COVID-19

сегодня, 16:17

В России
В Башкирии сгорел нелегальный частный пансионат для пожилых людей
В Башкирии сгорел нелегальный частный пансионат для пожилых людей

сегодня, 15:00

В России
В Москве убили курьера Delivery Club
В Москве убили курьера Delivery Club

сегодня, 14:32

В России
Сотрудницу челябинского минздрава задержали при получении взятки в полмиллиона
Сотрудницу челябинского минздрава задержали при получении взятки в полмиллиона

сегодня, 12:06

В России
Более 95% россиян откажутся от зарубежных поездок в Новый год
#туризм
Более 95% россиян откажутся от зарубежных поездок в Новый год

вчера, 21:38

В России