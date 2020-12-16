В России
59 минут назад
В России введен лимит для перевозки сигарет и табака
Закон устанавливает максимальный объем табачной продукции для свободной перевозки физлицами по территории России
Государственная дума приняла закон, устанавливающий максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории России физлицами.
Ограничения вводятся на провоз по территории России физлицами немаркированной табачной продукции и табачных изделий. Речь идет также о продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Авторы законопроекта считают, что неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов России, а рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней, сообщает РИА Новости.
Так, можно перевозить не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 гр табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 гр на одного человека.
В России уже введен аналогичный запрет для противодействия нелегальному обороту алкогольной продукции. За нарушение предусмотрена административная ответственность.
Ограничения вводятся на провоз по территории России физлицами немаркированной табачной продукции и табачных изделий. Речь идет также о продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Авторы законопроекта считают, что неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов России, а рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней, сообщает РИА Новости.
Так, можно перевозить не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 гр табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 гр на одного человека.
В России уже введен аналогичный запрет для противодействия нелегальному обороту алкогольной продукции. За нарушение предусмотрена административная ответственность.