Происшествия

11 минут назад

В Липецке на улице Локомотивной горел частный дом

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#пожар #МЧС
В Липецке на улице Локомотивной горел частный дом

Огонь с хозпостроек перекинулся на кровлю дома в поселке Дачный.

Пожар вспыхнул сначала в хозпостройках, которые стоят вплотную к дому. Из-за захламленности построек огонь разгорался все сильнее. К моменту вызова и прибытия пожарных горели пристройки и кровля дома.  

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, площадь возгорания составила около 200 квадратных метрах. 

- Серьезно пострадала кровля, часть дома удалось спасти, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - Открытое пламя быстро потушили, распространение огня на соседние строения не допущено. Осложняющим фактором при тушении пожара стала поломка сети водоснабжения, поэтому пожарные машины заправлялись водой на значительном удалении от места возгорания.

Дом и постройки тушили пять отделений пожарных.

Фото: ЧП 48 Липецк.
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#пожар #МЧС

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