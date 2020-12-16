Липецкий филиал «Квадры» пересчитает жителям областного центра плату за отопление и горячую воду

Липецкий филиал «Квадры» отразит в квитанциях жителей областного центра период недопоставки отопления и горячей воды, связанный с ремонтом теплосетей в декабре 2020 г. Квитанции с перерасчетом клиенты получат в январе 2021 года, он будет отражен в соответствующем столбце «Перерасчет».



«Мы приносим липчанам извинения за неудобства, связные с нарушение режима теплоснабжения города во время работ по замене прокладки расходомерной шайбы. Ремонт был необходим, чтобы избежать аварийных ситуаций и связанных с ними отключений в будущем», - сказал Алексей Курило, управляющий директор Липецкого филиала «Квадры».



Всем клиентам компании, попавшим в зону ограничения поставки тепла и горячей воды, будет сделан перерасчет в соответствии с законодательством. Необходимость такого перерасчета отметил Игорь Артамонов, глава администрации Липецкой области, который контролировал ход работ по восстановлению теплоснабжения 11 декабря.



Для домов, в которых отсутствуют либо не исправны общедомовые приборы учета тепловой энергии, нормативный платеж за отопление снизится за период нарушения поставки услуг.



При начислении платежей за отопление для домов с общедомовыми приборами учета будут учитываться показания счетчиков, переданные управляющими компаниями и ТСЖ. Показания отражают фактическое потребление тепловой энергии домом с учетом времени недопоставки и ухудшения гидравлического режима.



При расчете за горячую воду сумма платежа будет скорректирована как у клиентов, которые оплачивают эту услугу по нормативу, так и у тех, чьи квартиры оборудованы индивидуальными приборами учета ГВС.

