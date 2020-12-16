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НЛМК помог организовать безопасную практику для липецких студентов
НЛМК организовал производственную практику для студентов базовых учебных заведений – Липецкого металлургического колледжа и Липецкого политехнического техникума. Благодаря поддержке предприятия студенты выпускных курсов смогли получить необходимые для работы практические навыки.
Первые группы студентов Липецкого металлургического колледжа и Липецкого политехнического техникума уже приступили к практическим занятиям в обновленных мастерских. С ними работают преподаватели-эксперты НЛМК, которые помогают разбираться с документацией, оборудованием и электронными тренажерами, оперативно дают обратную связь.
«Почти каждый из этих ребят – будущий сотрудник НЛМК. Поэтому мы заинтересованы в качественной подготовке выпускников наших базовых учебных заведений. К сожалению, в этом году из-за пандемии цеха комбината в целях безопасности закрыты для практики. НЛМК делает все, чтобы с наименьшими потерями пройти этот сложный для всех период. Мы решили создать необходимые условия для практики в мастерских колледжа и техникума, чтобы уже в мае студенты смогли успешно продемонстрировать приобретенные навыки на экзамене. В наших ближайших планах – создать условия для безопасного прохождения практики и студентам ЛГТУ», –прокомментировал начальник управления по обучению и развитию персонала НЛМК Михаил Русаков.
Фото пресс-службы НЛМК.