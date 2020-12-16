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НЛМК помог организовать безопасную практику для липецких студентов

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#студенческая практика
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НЛМК помог организовать безопасную практику для липецких студентов

НЛМК организовал производственную практику для студентов базовых учебных заведений – Липецкого металлургического колледжа и Липецкого политехнического техникума. Благодаря поддержке предприятия студенты выпускных курсов смогли получить необходимые для работы практические навыки.  

На НЛМК ежегодно проходят практику около 2000 студентов из разных учебных заведений. В марте текущего года из-за пандемии комбинат приостановил доступ учащихся на предприятие. Чтобы максимально приблизить практические занятия студентов к реальным условиям производства, НЛМК помог организовать в учебных мастерских рабочие места и укомплектовать их оборудованием. По каждой профильной профессии в колледж и техникум передали технические инструкции, уникальные учебные пособия НЛМК, тесты для сдачи профессионального экзамена и электронные тренажеры. На закупку оборудования и расходных материалов комбинат направил более 2,5 млн рублей.   

Первые группы студентов Липецкого металлургического колледжа и Липецкого политехнического техникума уже приступили к практическим занятиям в обновленных мастерских. С ними работают преподаватели-эксперты НЛМК, которые помогают разбираться с документацией, оборудованием и электронными тренажерами, оперативно дают обратную связь.  

«Почти каждый из этих ребят – будущий сотрудник НЛМК. Поэтому мы заинтересованы в качественной подготовке выпускников наших базовых учебных заведений. К сожалению, в этом году из-за пандемии цеха комбината в целях безопасности закрыты для практики. НЛМК делает все, чтобы с наименьшими потерями пройти этот сложный для всех период. Мы решили создать необходимые условия для практики в мастерских колледжа и техникума, чтобы уже в мае студенты смогли успешно продемонстрировать приобретенные навыки на экзамене. В наших ближайших планах – создать условия для безопасного прохождения практики и студентам ЛГТУ», –прокомментировал начальник управления по обучению и развитию персонала НЛМК Михаил Русаков.  

Фото пресс-службы НЛМК.
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#студенческая практика
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