Происшествия

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В Липецке угнали «BMW»

7 1335
#угон #BMW
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В Липецке угнали «BMW»

Вчера ночью автомобиль «BMW» пропал с улицы Ферросплавной.

В социальных сетях владельцы пропавшей машины просят обратить внимание на автомобиль «BMW» с госномером «м805ка 48» во дворах города. 

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что проверку по факту исчезновения машины проводит УМВД по Липецку.

- Автомобиль находился на стихийной парковке, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Проводится комплекс мероприятий, которые направлены на установление места нахождения автомобиля и лиц, причастных к его пропаже.
7 1335
#угон #BMW
2

Комментарии (7)

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OPEL

2 минуты назад
НИЧЕГО СТРАШНОГО, лет 15 назад бэхе 5er e34 уже было лет 15, и угонщиков она вряд ли интересовала. Однозначно угнали покататься.
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рама

13 минут назад
Видимо чудом выживший братишка из 90-х,не смог устоять перед раритетом!
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посольство

27 минут назад
уехал в Германию к родственникам на воссоединение, обещал прислать фотку из Фатерлянда
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НИЧЕГО СТРАШНОГО

31 минуту назад
Машина старая ,пацаны взяли покататься ,ну или на крайняк в металлолом на скупку сдать ,угонщиков такой хлам интересовал лет 15 назад.
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Джон Ленин

35 минут назад
А при чем тут стихийная парковка? Какая разница где находился авто! Ищите машину и преступников, лодыри в погонах.....
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житель

49 минут назад
скупках металлолома искать надо.
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Бумер

54 минуты назад
Бэха семёрка.. Это какая? 750
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