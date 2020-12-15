В Липецке угнали «BMW»

Вчера ночью автомобиль «BMW» пропал с улицы Ферросплавной.

В социальных сетях владельцы пропавшей машины просят обратить внимание на автомобиль «BMW» с госномером «м805ка 48» во дворах города.



В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что проверку по факту исчезновения машины проводит УМВД по Липецку.



- Автомобиль находился на стихийной парковке, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Проводится комплекс мероприятий, которые направлены на установление места нахождения автомобиля и лиц, причастных к его пропаже.

