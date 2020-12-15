Коронавирус

сегодня, 11:32

За сутки выявлены 152 случая коронавирусной инфекции, умерли от COVID-19 семь человек

10 2654
#коронавирус
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За сутки выявлены 152 случая коронавирусной инфекции, умерли от COVID-19 семь человек

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 152 новых случая коронавирусной инфекции, семь человек от COVID-19 скончались, 112  — закончили лечение. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области выявлены 13 433 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 10 332 человек, 175 человек от COVID-19 умерли.

В России за минувшие сутки выявлены 26 689 случаев заболевания, 24 813 человек выздоровели, 577
человек от COVID-19 умерли.

По официальным данным, в стране с начала эпидемии COVID-19 заболели 2 707 945 человек, 2 149 610
 из них выздоровели, 47 968 человек — умерли.
10 2654
#коронавирус
3

Комментарии (10)

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Лавочница

3 минуты назад
Обычный грипп гораздо опаснее ковида.
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Игорь

4 минуты назад
Что-то подозрительно мало для пандемии.)
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Липчанин

5 минут назад
Спад пройдёт сразу как медикам отменят ковидных выплаты. Я уже писал о Питере к примеру, где ежедневно оседают около 60 миллионов только за платные анализы по ковиду, медики теперь будут писать и на насморк, что это ковид. А про смертность, так это уровень профессионализма наших медиков. Как я не пытался объяснить товарищу за рубежом по ковидных доплаты, так и не смог он до конца понять, какие доплаты за свою работу, ну есть сверхурочные, но доплаты за то что б работать, он так и не понял. Сразу отвечу медикам про уровень зарплат там и у нас, если бы у нас саблюлали те требования и поддерживали тот уровень лечение как там, то многоии были бы рады, что им платят. Только поэтому люди * выбирают лечение в, к примеру, в Мюнхане, чем в той же кремлевке
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Доктор Преображенский

19 минут назад
Запретить выезд автобусов, на две недели, всё равно водители виноваты со школьниками , они без масок.
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Житель для 777

25 минут назад
Спада никакого не будет. Увеличение особенно будет заметно к середине января.
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Вы чем там смотрите

сегодня, 11:58
7 умерли а не 2
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777

сегодня, 11:50
думаю заболеваемость пойдет на спад каждый последующий день будет падение количество зараженных
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Уточните данные

сегодня, 11:47
А мосттв сообщает, что сегодня 152 заболевших и 7 умерших. О тех же 152 сообщается и на общей сводке по регионам на RT. Проверьте, пожалуйста, данные.
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Вася

сегодня, 11:40
Не проснулись что ли. Вчерашние данные.
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Житель

сегодня, 11:38
Не 150, а 152. Писаки.
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