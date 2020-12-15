За сутки выявлены 152 случая коронавирусной инфекции, умерли от COVID-19 семь человек

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 152 новых случая коронавирусной инфекции, семь человек от COVID-19 скончались, 112 — закончили лечение. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области выявлены 13 433 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 10 332 человек, 175 человек от COVID-19 умерли.



В России за минувшие сутки выявлены 26 689 случаев заболевания, 24 813 человек выздоровели, 577

человек от COVID-19 умерли.



По официальным данным, в стране с начала эпидемии COVID-19 заболели 2 707 945 человек, 2 149 610

из них выздоровели, 47 968 человек — умерли.

