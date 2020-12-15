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За сутки выявлены 152 случая коронавирусной инфекции, умерли от COVID-19 семь человек
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 152 новых случая коронавирусной инфекции, семь человек от COVID-19 скончались, 112 — закончили лечение. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
В России за минувшие сутки выявлены 26 689 случаев заболевания, 24 813 человек выздоровели, 577
человек от COVID-19 умерли.
По официальным данным, в стране с начала эпидемии COVID-19 заболели 2 707 945 человек, 2 149 610
из них выздоровели, 47 968 человек — умерли.
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