В перевернувшемся под Липецком «Опеле» погиб 32-летний мужчина

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб, четверо - пострадали.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, утром 14 декабря в Грязинском районе на дороге Липецк-Грязи съехал с дороги и опрокинулся автомобиль «Опель Астра» 33-летнего водителя. В аварии погиб 32-летний пассажир автомобиля, 23-летняя пассажирка «Опеля» госпитализирована с различными травмами.



В Липецке на дороге Орел-Тамбов 28-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай», допустила наезд на световая опору. Женщина госпитализирована с места аварии.



В Липецке на улице Металлургов 23-летний водитель «ВАЗ 21099» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил 27-летнюю женщину. Пострадавшая доставлялась в ГБ №4, после оказания медицинской помощи отпущена.



В Липецком районе на дороге Липецк - Данков столкнулись автомобили «Лада Веста» и «Хендай Солярис». С места аварии доставлена в больницу 41-летняя женщина-водитель «Хендая».



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2545 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли семерых водителей, за неиспользование ремней безопасности –45.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2199 случаев превышения скорости.



Также зафиксировано 26 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



Фото УГИБДД по Липецкой области.

