Происшествия

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В перевернувшемся под Липецком «Опеле» погиб 32-летний мужчина

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#авария #ДТП
В перевернувшемся под Липецком «Опеле» погиб 32-летний мужчина

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб, четверо - пострадали.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, утром 14 декабря в Грязинском районе на дороге Липецк-Грязи съехал с дороги и опрокинулся автомобиль «Опель Астра» 33-летнего  водителя. В аварии погиб 32-летний пассажир автомобиля, 23-летняя пассажирка «Опеля» госпитализирована с различными травмами. 

В Липецке на дороге Орел-Тамбов 28-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай», допустила наезд на световая опору. Женщина госпитализирована с места аварии.

В Липецке на улице Металлургов 23-летний водитель «ВАЗ 21099» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил 27-летнюю женщину. Пострадавшая доставлялась в ГБ №4, после оказания медицинской помощи отпущена.

В Липецком районе на  дороге Липецк - Данков столкнулись автомобили «Лада Веста» и «Хендай Солярис». С места аварии доставлена в больницу 41-летняя женщина-водитель «Хендая». 

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2545  нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли семерых водителей, за неиспользование ремней безопасности –45.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2199 случаев превышения скорости.

Также зафиксировано 26 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

Фото УГИБДД по Липецкой области.
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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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скользко

6 минут назад
не надо жать на гашетку.Тем более по нашим "дорогам".Жалко мужика,возраст молодой еще...
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