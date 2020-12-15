Общество
13 минут назад
Уборку Липецка от снега можно отследить онлайн
В Липецке за ночь выпало 5 мм осадков.
Глава города Липецка Евгения Уваркина рассказала в Instagram, как коммунальщики справляются со снегопадом. Мэр Липецка рада, что вместе с осадками в город пришло новогоднее настроение, и держит ситуацию с расчисткой дорог на контроле. Помочь в этом мэру может каждый.
- Наконец-то в Липецке выпал снег. Мы все его очень ждали, особенно сейчас, когда до Нового года осталось совсем немного времени. Очень хочется верить, что он не растает и праздники пройдут в по-настоящему зимней, красивой обстановке. Команда администрации уже ночью начала работу в режиме повышенной готовности. Наши службы заботятся, чтобы в городе было не только красиво, но и удобно. На смену вышли 60 единиц техники и более 150 человек. За ночь на всех 29 городских маршрутах проведена 3-кратная посыпка. Это необходимо чтобы не допустить образования наледи. Израсходовано 105 тонн соли и 703,5 тонны пескосоляной смеси. В 03.00 сформированы бригады для уборки - основные магистрали подметали в течение 6 часов. Однако из-за сильных осадков не успели подмести дороги в "Университетском", "Елецком", Сырском Руднике и Жёлтых Песках. Сейчас техника работает там. В 04.00 утра началась ручная уборка тротуаров, остановок, подходов к пешеходным переходам. В день на линию выйдут более 80 машин. Пока дороги вновь будут посыпать, время начала уборки зависит от погоды, ориентировочно это будет 11.00 - 12.00. Примерно в это же время техника выйдет на уборку частного сектора. Вывозить снег планируют ночью, чтобы не создавать помех на дорогах, - написала Евгения Уваркина.
Проконтролировать ход уборки улично-дорожной сети может любой желающий. Все работы в режиме реального времени видны на интерактивной карте. Она доступна в приложении «Липецкая область», во вкладке «Дороги» - «Коммунальная дорожная техника». Замечания и предложения по уборке можно оставить в приложении, позвонить в ЕДС по телефону 8 800 450 48 48 или написать в комментарии к посту мэра.
Как ранее сообщал GOROD48, синоптики прогнозируют, что сегодня ночью снег продолжится, а уже завтра будет преимущественно без осадков.
- Наконец-то в Липецке выпал снег. Мы все его очень ждали, особенно сейчас, когда до Нового года осталось совсем немного времени. Очень хочется верить, что он не растает и праздники пройдут в по-настоящему зимней, красивой обстановке. Команда администрации уже ночью начала работу в режиме повышенной готовности. Наши службы заботятся, чтобы в городе было не только красиво, но и удобно. На смену вышли 60 единиц техники и более 150 человек. За ночь на всех 29 городских маршрутах проведена 3-кратная посыпка. Это необходимо чтобы не допустить образования наледи. Израсходовано 105 тонн соли и 703,5 тонны пескосоляной смеси. В 03.00 сформированы бригады для уборки - основные магистрали подметали в течение 6 часов. Однако из-за сильных осадков не успели подмести дороги в "Университетском", "Елецком", Сырском Руднике и Жёлтых Песках. Сейчас техника работает там. В 04.00 утра началась ручная уборка тротуаров, остановок, подходов к пешеходным переходам. В день на линию выйдут более 80 машин. Пока дороги вновь будут посыпать, время начала уборки зависит от погоды, ориентировочно это будет 11.00 - 12.00. Примерно в это же время техника выйдет на уборку частного сектора. Вывозить снег планируют ночью, чтобы не создавать помех на дорогах, - написала Евгения Уваркина.
Проконтролировать ход уборки улично-дорожной сети может любой желающий. Все работы в режиме реального времени видны на интерактивной карте. Она доступна в приложении «Липецкая область», во вкладке «Дороги» - «Коммунальная дорожная техника». Замечания и предложения по уборке можно оставить в приложении, позвонить в ЕДС по телефону 8 800 450 48 48 или написать в комментарии к посту мэра.
Как ранее сообщал GOROD48, синоптики прогнозируют, что сегодня ночью снег продолжится, а уже завтра будет преимущественно без осадков.