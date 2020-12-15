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В Липецке выпало 5 миллиметров осадков

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#снег
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В Липецке выпало 5 миллиметров осадков

А в селе Конь-Колодезь снега вдвое больше.

Как рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Скоробогатова, в Липецке выпало 5 миллиметров осадков.

В Липецке и посёлке Лев-Толстой снег был умеренный, а вот в Ельце и селе Конь-Колодезь Хлевенского района - уже ближе к сильному. В селе Конь-Колодезь выпало 10 миллиметров осадков - вдвое больше, чем в Липецке.

По прогнозу синоптиков, сегодня ночью снег продолжится, а уже завтра будет преимущественно без осадков.
3 591
#снег
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Комментарии (3)

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Бим

33 минуты назад
Какие 5мм???? Линейкой с алиэкспресса что ли измеряли?
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Валерий

36 минут назад
Шёл на работу, видел 8-10 сантиметров на улице
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для электората

51 минуту назад
Один миллиметр выпавшего снега приравнивается к 1 - 1,5 сантиметрам высоты снежного покрова, в зависимости, от структуры снега. По метеорологической формуле один миллиметр осадков - это один литр воды на квадратный метр.
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