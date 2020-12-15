Погода в Липецке
сегодня, 08:49
В Липецке выпало 5 миллиметров осадков
А в селе Конь-Колодезь снега вдвое больше.
Как рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Скоробогатова, в Липецке выпало 5 миллиметров осадков.
В Липецке и посёлке Лев-Толстой снег был умеренный, а вот в Ельце и селе Конь-Колодезь Хлевенского района - уже ближе к сильному. В селе Конь-Колодезь выпало 10 миллиметров осадков - вдвое больше, чем в Липецке.
По прогнозу синоптиков, сегодня ночью снег продолжится, а уже завтра будет преимущественно без осадков.
В Липецке и посёлке Лев-Толстой снег был умеренный, а вот в Ельце и селе Конь-Колодезь Хлевенского района - уже ближе к сильному. В селе Конь-Колодезь выпало 10 миллиметров осадков - вдвое больше, чем в Липецке.
По прогнозу синоптиков, сегодня ночью снег продолжится, а уже завтра будет преимущественно без осадков.
Бим
Валерий
для электората