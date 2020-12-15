А в селе Конь-Колодезь снега вдвое больше.

Как рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Скоробогатова, в Липецке выпало 5 миллиметров осадков.



В Липецке и посёлке Лев-Толстой снег был умеренный, а вот в Ельце и селе Конь-Колодезь Хлевенского района - уже ближе к сильному. В селе Конь-Колодезь выпало 10 миллиметров осадков - вдвое больше, чем в Липецке.



По прогнозу синоптиков, сегодня ночью снег продолжится, а уже завтра будет преимущественно без осадков.

