Общество

сегодня, 08:19

Бешеные животные покусали девятерых липчан

4 1288
#бешенство
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Бешеные животные покусали девятерых липчан

В регионе отмечается спад выявления случаев бешенства.

Эпизоотическая и эпидемическая ситуация по природно-очаговым инфекционным болезням в 2020 году в Липецкой области остаётся неустойчивой, сообщает администрация Ельца со ссылкой на главного государственного санитарного врача Липецкой области Владимира Бондарева.

В 2020 году отмечают спад эпизоотического процесса бешенства. На начала декабря было зарегистрировано 10 случаев заболеваний животных в 10 населенных пунктах, интенсивность эпизоотического процесса гемморагической лихорадки с почечным синдромом снизилась в 4,5 раза. Среди населения зарегистрировано 9 случаев бешенства. Все инфицирования произошли в осеннее-зимний сезон 2019-2020 года. За аналогичный прошлый период - 12 случаев.

Случаев лихорадки западного Нила в 2020 году в Липецкой области не регистрировалось.
4 1288
#бешенство
1

Комментарии (4)

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Animal Planet.

20 минут назад
Имя,скоро сказка сказывается,да не скоро дело делается. Заморозят цены на сахар и масло,а на остальные продукты??? Все подорожало и намного.Зашел вчера в правильный цыпленок,все подорожало,акции нет.Любимые сардельки тоже подорожали.
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Имя

54 минуты назад
Город 48 что молчишь про рост цен? По первому каналу сказали что рост цен заморозят на три месяца.
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Житель

58 минут назад
Скоро мы все станем бешенными животными
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цирк

сегодня, 08:25
явно не дорабатывают нелегитимные чинуши, хотя некоторых липчан, надо не только покусать ,а для порки пригласить ряженных клоунов казаков-148 процентов
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