Общество
сегодня, 08:19
Бешеные животные покусали девятерых липчан
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В регионе отмечается спад выявления случаев бешенства.
Эпизоотическая и эпидемическая ситуация по природно-очаговым инфекционным болезням в 2020 году в Липецкой области остаётся неустойчивой, сообщает администрация Ельца со ссылкой на главного государственного санитарного врача Липецкой области Владимира Бондарева.
В 2020 году отмечают спад эпизоотического процесса бешенства. На начала декабря было зарегистрировано 10 случаев заболеваний животных в 10 населенных пунктах, интенсивность эпизоотического процесса гемморагической лихорадки с почечным синдромом снизилась в 4,5 раза. Среди населения зарегистрировано 9 случаев бешенства. Все инфицирования произошли в осеннее-зимний сезон 2019-2020 года. За аналогичный прошлый период - 12 случаев.
Случаев лихорадки западного Нила в 2020 году в Липецкой области не регистрировалось.
В 2020 году отмечают спад эпизоотического процесса бешенства. На начала декабря было зарегистрировано 10 случаев заболеваний животных в 10 населенных пунктах, интенсивность эпизоотического процесса гемморагической лихорадки с почечным синдромом снизилась в 4,5 раза. Среди населения зарегистрировано 9 случаев бешенства. Все инфицирования произошли в осеннее-зимний сезон 2019-2020 года. За аналогичный прошлый период - 12 случаев.
Случаев лихорадки западного Нила в 2020 году в Липецкой области не регистрировалось.
4 1288
Animal Planet.
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