Бешеные животные покусали девятерых липчан

В регионе отмечается спад выявления случаев бешенства.

Эпизоотическая и эпидемическая ситуация по природно-очаговым инфекционным болезням в 2020 году в Липецкой области остаётся неустойчивой, сообщает администрация Ельца со ссылкой на главного государственного санитарного врача Липецкой области Владимира Бондарева.



В 2020 году отмечают спад эпизоотического процесса бешенства. На начала декабря было зарегистрировано 10 случаев заболеваний животных в 10 населенных пунктах, интенсивность эпизоотического процесса гемморагической лихорадки с почечным синдромом снизилась в 4,5 раза. Среди населения зарегистрировано 9 случаев бешенства. Все инфицирования произошли в осеннее-зимний сезон 2019-2020 года. За аналогичный прошлый период - 12 случаев.



Случаев лихорадки западного Нила в 2020 году в Липецкой области не регистрировалось.