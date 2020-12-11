ВТБ в Липецкой области нарастил ресурсный портфель на 86%

Банк ВТБ в Липецкой области по итогам 9 месяцев 2020 года нарастил портфель привлеченных средств на 86%, до 39,5 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель вырос на 6%, до 30,1 млрд рублей.

Кредитный портфель в сегменте малого и среднего бизнеса на отчетную дату зафиксирован на уровне 17,5 млрд рублей (+2% с начала года). Корпоративный ресурсный портфель за три квартала вырос более, чем втрое и достиг 24,2 млрд рублей, из которых 8,2 млрд – средства клиентов СМБ (+40%). Банковские гарантии и аккредитивы к 1 октября также выросли больше чем в три раза, до 1,7 млрд рублей.Розничный кредитный портфель за январь-сентябрь 2020 года увеличился на 13% и достиг 12,6 млрд рублей. Более трети в нем – 5 млрд рублей – ипотечные кредиты. С начала года портфель в данном сегменте вырос на 29%. Портфель кредитов наличными банк нарастил на 7%, до 6,3 млрд рублей. Всего за отчетный период ВТБ в регионе предоставил населению 6,2 тысячи займов на сумму 4,7 млрд рублей. Наибольшим спросом пользовались кредиты наличными – объем выдач составил 2,3 млрд рублей. На втором месте жилищные кредиты – было оформлено 1260 займов на сумму 2,2 млрд рублей, рост по сравнению с 2019 годом – 40%. По программам автокредитования выдано 310 млн рублей.Портфель привлеченных средств розничных клиентов по итогам 9 месяцев этого года составил 15,3 млрд рублей, увеличившись на 12%. Наибольший рост в нем отмечается по инвестиционным продуктам: за отчетный период показатель вырос более чем втрое, достигнув 4,3 млрд рублей.В апреле текущего года Банк ВТБ (ПАО) в Липецке одним из первых начал работу по программам государственной поддержки населения и предпринимателей, а также оперативно предложил клиентам собственные эффективные инструменты по решению вопросов, связанных с кредитными обязательствами. За время пандемии общий объем финансовой поддержки, предоставленной банком населению и бизнесу региона составил 1,9 млрд рублей.Исполняющий обязанности управляющего ВТБ в Липецкой области Константин Шевко отметил: «Оперативное реагирование на экономическую конъюнктуру и активное внедрение новых продуктов, в том числе цифровых, позволили липецкому ВТБ прирасти по основным направлениям бизнеса. В розничном сегменте внимание потребителей сосредоточилось не на классических депозитах, а на альтернативных продуктах – инвестиционных предложениях: по итогам девяти месяцев мы зафиксировали рост вложений в инвестпродукты на 233%. Особой популярностью пользовалась ипотека в связи со стартом программы господдержки. Благодаря её запуску мы помогли многим жителям Липецка приобрести собственное жильё. Уверенный рост демонстрирует и сегмент СМБ: это направление мы также продолжаем активно развивать».