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сегодня, 16:53
На следующей неделе в Липецкую область поступит вакцина от COVID-19
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Это первая партия.
В рамках масштабной вакцинации на следующей неделе в регионе ждут первую партию вакцины от новой коронавиурсной инфекции. Как рассказал GOROD48 вице-губернатор Александр Ильин — это 200 доз, они будут предназначены для врачей.
Напомним, накануне на заседании регионального оперштаба по борьбе с болезнью было заявлено, что в Липецкой области закупают низкотемпературные холодильники для хранения вакцины. Начальник облздрава Юрий Шуршуков сообщил — вакцинации подлежат около 300 тысяч липчан, однако губернатор Игорь Артамонов предложил закупить порядка 500 тысяч комплектов векторной вакцины, чтобы было с запасом. Вакцинация от COVID-19 — добровольная.
Стоит отметить, что еще в октябре, когда тестировали «Спутник V», были привиты первые 42 медицинских работника. Никто из них не заболел.
Напомним, накануне на заседании регионального оперштаба по борьбе с болезнью было заявлено, что в Липецкой области закупают низкотемпературные холодильники для хранения вакцины. Начальник облздрава Юрий Шуршуков сообщил — вакцинации подлежат около 300 тысяч липчан, однако губернатор Игорь Артамонов предложил закупить порядка 500 тысяч комплектов векторной вакцины, чтобы было с запасом. Вакцинация от COVID-19 — добровольная.
Стоит отметить, что еще в октябре, когда тестировали «Спутник V», были привиты первые 42 медицинских работника. Никто из них не заболел.
3 626
Милая Оксана
Сосед
Натали