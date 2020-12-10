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сегодня, 16:53

На следующей неделе в Липецкую область поступит вакцина от COVID-19

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#вакцина #коронавирус
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На следующей неделе в Липецкую область поступит вакцина от COVID-19

Это первая партия.

В рамках масштабной вакцинации на следующей неделе в регионе ждут первую партию вакцины от новой коронавиурсной инфекции. Как рассказал GOROD48 вице-губернатор Александр Ильин — это 200 доз, они будут предназначены для врачей.

Напомним, накануне на заседании регионального оперштаба по борьбе с болезнью было заявлено, что в Липецкой области закупают низкотемпературные холодильники для хранения вакцины. Начальник облздрава Юрий Шуршуков сообщил — вакцинации подлежат около 300 тысяч липчан, однако губернатор Игорь Артамонов предложил закупить порядка 500 тысяч комплектов векторной вакцины, чтобы было с запасом. Вакцинация от COVID-19 — добровольная. 

Стоит отметить, что еще в октябре, когда тестировали «Спутник V», были привиты первые 42 медицинских работника. Никто из них не заболел. 
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#вакцина #коронавирус
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Комментарии (3)

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Милая Оксана

52 минуты назад
Всем едиморосам по двойной дозе!
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Сосед

59 минут назад
А Голикова уже отчиталась, что вакцинация по ВСЕМ регионам России начнется уже на ЭТОЙ неделе
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Натали

сегодня, 17:11
Сначало, пусть Артомонову сделают и его сподвижникам, а потом уж медикам делают. Хотя сомневаюсь, наши дипутатов наверняка уже сделали импортную вакцину.
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