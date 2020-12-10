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Не пей «За рулем»: в гаражном кооперативе пенсионеры устроили алкомаркет

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#контрафакт
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Не пей «За рулем»: в гаражном кооперативе пенсионеры устроили алкомаркет

Супруги приобрели 1 300 бутылок «паленки», но поставить бизнес на поток помешали силовики.

Владеющий тремя гаражами в ГК «За рулем» 66-летний житель Липецка уговорил жену-пенсионерку использовать недвижимость для куда более прибыльного дела, чем ее сдача в аренду. И «старики-разбойники» организовали бутлегерский бизнес.

«Реализуя свой противоправный умысел, обвиняемый и его супруга в целях совместного совершения преступления распределили между собой роли», - пишет прокурор Советского района Липецка. И делает вывод, что пенсионер подыскивал поставщиков и покупателей немаркированной алкогольной продукции, а его жена вела учет контрафактного алкоголя и бухгалтерию.

Правоохранители выяснили, что летом этого года бутлегеры приобрели «в неустановленном месте у неустановленных лиц» более 1 300 бутылок суррогата, оформленного под брендовые коньяки, виски, ром, водку, джин, кальвадос, мартини, вина. Бутылки не имели никаких документов, подтверждающих легальность спиртного, а наклейки на них имели лишь внешнее сходство с находящимися в обращении подлинными, произведенными по технологии Гознак, акцизными марками.

Тщательно выстраиваемый бизнес порушили силовики. Скоро грянет суд, где супруги будут оправдываться, а гособвинитель доказывать их вину в преступлении, предусмотренном п. «а» ч. б ст. 171.1 УК РФ («приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору»). Самая строгая мера наказания по указанной статье - лишение свободы на срок до шести лет.
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#контрафакт
3

Комментарии (3)

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Семеныч

17 минут назад
Ну хоть какая то прибавка к пенсии
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Ошибка егэ

51 минуту назад
Приобрели в неустановленном месте у неустановленных лиц??? Аллё!! Вам самим не смешно?
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Липчанин

52 минуты назад
Не смешите, там уже на протижение 20 лет как докладываю о закрытие
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