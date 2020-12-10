Не пей «За рулем»: в гаражном кооперативе пенсионеры устроили алкомаркет

Супруги приобрели 1 300 бутылок «паленки», но поставить бизнес на поток помешали силовики.



Владеющий тремя гаражами в ГК «За рулем» 66-летний житель Липецка уговорил жену-пенсионерку использовать недвижимость для куда более прибыльного дела, чем ее сдача в аренду. И «старики-разбойники» организовали бутлегерский бизнес.



«Реализуя свой противоправный умысел, обвиняемый и его супруга в целях совместного совершения преступления распределили между собой роли», - пишет прокурор Советского района Липецка. И делает вывод, что пенсионер подыскивал поставщиков и покупателей немаркированной алкогольной продукции, а его жена вела учет контрафактного алкоголя и бухгалтерию.



Правоохранители выяснили, что летом этого года бутлегеры приобрели «в неустановленном месте у неустановленных лиц» более 1 300 бутылок суррогата, оформленного под брендовые коньяки, виски, ром, водку, джин, кальвадос, мартини, вина. Бутылки не имели никаких документов, подтверждающих легальность спиртного, а наклейки на них имели лишь внешнее сходство с находящимися в обращении подлинными, произведенными по технологии Гознак, акцизными марками.



Тщательно выстраиваемый бизнес порушили силовики. Скоро грянет суд, где супруги будут оправдываться, а гособвинитель доказывать их вину в преступлении, предусмотренном п. «а» ч. б ст. 171.1 УК РФ («приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору»). Самая строгая мера наказания по указанной статье - лишение свободы на срок до шести лет.