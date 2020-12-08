Происшествия

сегодня, 13:03

В Липецкой области снова обнаружили крупный склад боеприпасов

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#боеприпасы #поисковики
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В Липецкой области снова обнаружили крупный склад боеприпасов

Почти сотню снарядов поисковики нашли в Тербунском районе

Сегодня в селе Малые Борки Тербунского района поисковики отряда «Зверобой» во время разведочных мероприятий по поиску останков красноармейцев нашли в земле почти сотню снарядов: 105-миллиметровые – 42 штуки, 76мм – 57 штук.

На место находки времен Великой Отечественной войны вызваны сотрудники правоохранительных органов и спасатели.
Боеприпасы перевезут на спецполигон в Тербунском районе, где подорвут в безопасных условиях.

В начале ноября этого года там же, в районе Малых Борок поисковики нашли огромный склад боеприпасов  - 237 мин и снарядов.

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#боеприпасы #поисковики
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