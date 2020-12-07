Происшествия

сегодня, 11:30

«Рено» после столкновения с «Маздой» сбил дорожный знак

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#авария #ДТП
«Рено» после столкновения с «Маздой» сбил дорожный знак

За трое суток на дорогах  Липецкой области получили травмы 10 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 4 декабря в Задонском районе на трассе «Дон» 40-летний водитель автомобиля  «Ниссан»  допустил наезд на барьерное ограждение. С места ДТП водитель иномарки был госпитализирован в ГУЗ «Задонская ЦРБ».

В Грязинском районе на дороге Орел-Тамбов столкнулись автомобили «Хонда Цивик» 26-летнего водителя,  «Лада-219410» под управлением 68-летнего водителя и «БМВ» под управлением 36-летней женщины. Травмы в ДТП получили водители «Хонды» и  «БМВ», мужчина госпитализирован, женщина после оказания помощи направлена на амбулаторное лечение.

5 декабря в Липецке на улице Московской неустановленный водитель автомобиля «ВАЗ-21120» допустил столкновение с «Ладой Приорой» под управлением 40-летнего водителя, после чего скрылся. В аварии пострадал водитель «Приоры» 

В Елецком районе на дороге Елец-Талица-Красное неустановленный водитель сбил 69-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Пострадавший мужчина госпитализирован в  больницу №1 города Ельца.

В Липецком районе на дороге Липецк – Данков 31-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай» врезалась в световую опору. Женщина госпитализирована в ЛОКБ.

В Ельце на перекрестке улиц Октябрьской и Коммунаров 74-летний  водитель «Рено Дастер», по предварительным сведениям, не предоставил преимущество автомобилю, движущемуся по главной дороге, в результате чего допустил столкновение с «Маздой»  под управлением 38-летней женщины, а затем сбил дорожный знак. В ДТП пострадала женщина-водитель «Мазды».

В эти же сутки в Ельце на трассе «Дон» столкнулись автомобили «Форд Фьюжн» и «Лада».  В аварии пострадала 16-летняя пассажирка «Лады».

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4750 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 51 водителя, за неиспользование ремней безопасности –118.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано  3738 случаев превышения скорости.

Также зафиксированы 65 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

Фото УГИБДД по Липецкой области

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#авария #ДТП

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