«Рено» после столкновения с «Маздой» сбил дорожный знак

За трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы 10 человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 4 декабря в Задонском районе на трассе «Дон» 40-летний водитель автомобиля «Ниссан» допустил наезд на барьерное ограждение. С места ДТП водитель иномарки был госпитализирован в ГУЗ «Задонская ЦРБ».



В Грязинском районе на дороге Орел-Тамбов столкнулись автомобили «Хонда Цивик» 26-летнего водителя, «Лада-219410» под управлением 68-летнего водителя и «БМВ» под управлением 36-летней женщины. Травмы в ДТП получили водители «Хонды» и «БМВ», мужчина госпитализирован, женщина после оказания помощи направлена на амбулаторное лечение.



5 декабря в Липецке на улице Московской неустановленный водитель автомобиля «ВАЗ-21120» допустил столкновение с «Ладой Приорой» под управлением 40-летнего водителя, после чего скрылся. В аварии пострадал водитель «Приоры»



В Елецком районе на дороге Елец-Талица-Красное неустановленный водитель сбил 69-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Пострадавший мужчина госпитализирован в больницу №1 города Ельца.



В Липецком районе на дороге Липецк – Данков 31-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай» врезалась в световую опору. Женщина госпитализирована в ЛОКБ.



В Ельце на перекрестке улиц Октябрьской и Коммунаров 74-летний водитель «Рено Дастер», по предварительным сведениям, не предоставил преимущество автомобилю, движущемуся по главной дороге, в результате чего допустил столкновение с «Маздой» под управлением 38-летней женщины, а затем сбил дорожный знак. В ДТП пострадала женщина-водитель «Мазды».



В эти же сутки в Ельце на трассе «Дон» столкнулись автомобили «Форд Фьюжн» и «Лада». В аварии пострадала 16-летняя пассажирка «Лады».



За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4750 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 51 водителя, за неиспользование ремней безопасности –118.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3738 случаев превышения скорости.



Также зафиксированы 65 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



Фото УГИБДД по Липецкой области



