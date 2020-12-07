Коронавирус

сегодня, 10:57

За сутки в Липецкой области подтверждены 150 случаев коронавирусной инфекции, четыре человека от COVID-19 умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области подтверждены 150 случаев коронавирусной инфекции, четыре человека от COVID-19 умерли

Накануне подтверждены 146 новой коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 150 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 четыре человека. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавиурс.рф.

С начала пандемии в Липецкой области зарегистрированы 12 235 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 9 627 человек, умерли умерли — 140 человек.

За минувшие сутки в России подтверждены 28 142 случая коронавирусной инфекции, 456 человек умерли, 18 850 человек выздоровели.

С начала эпидемии в России выявлены 2 488 912 случаев коронавирусной инфекции, 1 956 588 человек выздоровели, 43 597 человек от COVID-19 умерли.
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#коронавирус

Комментарии (3)

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Николай

22 минуты назад
Цифры постепенно начинают приближаться к реальности?
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Анна

49 минут назад
И это только врачи, учителя, администрация и правоохранительные органы, так как им делают тесты на ковид, а остальные жители за свои денежки. 100 лет не было, чтобы всем отделом уходили на больничный или пол организации на больничном.
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Гость

сегодня, 11:44
Очень жаль. Ангела Хранителя живым. Царство Небесное ушедшим.
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