Коронавирус
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За сутки в Липецкой области подтверждены 150 случаев коронавирусной инфекции, четыре человека от COVID-19 умерли
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Накануне подтверждены 146 новой коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 150 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 четыре человека. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавиурс.рф.
С начала пандемии в Липецкой области зарегистрированы 12 235 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 9 627 человек, умерли умерли — 140 человек.
За минувшие сутки в России подтверждены 28 142 случая коронавирусной инфекции, 456 человек умерли, 18 850 человек выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 2 488 912 случаев коронавирусной инфекции, 1 956 588 человек выздоровели, 43 597 человек от COVID-19 умерли.
С начала пандемии в Липецкой области зарегистрированы 12 235 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 9 627 человек, умерли умерли — 140 человек.
За минувшие сутки в России подтверждены 28 142 случая коронавирусной инфекции, 456 человек умерли, 18 850 человек выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 2 488 912 случаев коронавирусной инфекции, 1 956 588 человек выздоровели, 43 597 человек от COVID-19 умерли.
3 3036
Николай
Анна
Гость