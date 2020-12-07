29-летний водитель легковушки не пропустил трамвай

В ДТП никто не пострадал.

Как сообщили GOROD48 в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, сегодня в 8:04 в Липецке на улице Московской столкнулись «ВАЗ-21099» и трамвай. Речь идёт о ДТП с механическими повреждениями транспорта, обошлось без пострадавших.



- 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не предоставил преимущества в движении трамваю. В результате ДТП никто не пострадал, - отметили в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.