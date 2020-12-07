Происшествия

36 минут назад

29-летний водитель легковушки не пропустил трамвай

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#ДТП
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В ДТП никто не пострадал.

Как сообщили GOROD48 в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, сегодня в 8:04 в Липецке на улице Московской столкнулись «ВАЗ-21099» и трамвай. Речь идёт о ДТП с механическими повреждениями транспорта, обошлось без пострадавших.

- 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не предоставил преимущества в движении трамваю. В результате ДТП никто не пострадал, - отметили в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.
2 892
#ДТП
2

Комментарии (2)

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кокс

12 минут назад
Трамваю вообще хоть бы хрен...мне кажется если Трамвай на большой скорости столкнется с Волгобасом волгобас разорвет по полам а трамваю так же хоть бы хрен итог находится в трамваи в момент дтп намного безопасней чем в автобусе или маршрутке.
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Милая Оксана

30 минут назад
Интересно, а где это вы видели, чтобы 29летние трамваю уступали!
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