Происшествия

сегодня, 08:16

Водитель скрылся с места ДТП

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Водитель скрылся с места ДТП

В Липецке вводился план «Перехват»

Вчера вечером на кольце Трубного завода в «Ладу Приора» врезалась «двенадцатая».  Водитель «Приоры» получил травму головы.

В «ВАЗ-2112»», по словам очевидцев, ехала большая шумная компания. Постояв немного на месте ДТП, водитель «двенадцатой» с места происшествия скрылся. На выложенном в «ВКонтакте» виден и момент аварии, и сам побег с места ДТП.




Пострадавший водитель «Приоры» запомнил часть номера скрывшейся машины, сообщив его полицейским. В городе был введен план «Перехват», и примерно через час машину нашли брошенной на улице Космонавтов. Поиски водителя продолжаются.

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Комментарии (7)

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житель

11 минут назад
Кисс, Хорошо,что двенарь рядом оказался,остановил приору,а то так и пошел бы по встречке в среднем ряду.
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Кисс

17 минут назад
житель, какой поворот он резанул, он и повернуть то не успел. Практически прямо стоит.
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Денис

35 минут назад
житель, да. Проблема на дорогах Липецка - срезание поворотов, съезд с колец и движение в левом ряду при свободном правом на трассах за городом.
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Hhh

38 минут назад
Кольца вроде нет давно, оно до сих пор так назывется?
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житель

сегодня, 09:33
На приоре сильно резанул поворот.
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Теперь

сегодня, 08:49
Мать заругает
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Требую

сегодня, 08:37
опустить водилу "двенашки"
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