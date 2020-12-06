Водитель скрылся с места ДТП

В Липецке вводился план «Перехват»

Вчера вечером на кольце Трубного завода в «Ладу Приора» врезалась «двенадцатая». Водитель «Приоры» получил травму головы.



В «ВАЗ-2112»», по словам очевидцев, ехала большая шумная компания. Постояв немного на месте ДТП, водитель «двенадцатой» с места происшествия скрылся. На выложенном в «ВКонтакте» виден и момент аварии, и сам побег с места ДТП.









Пострадавший водитель «Приоры» запомнил часть номера скрывшейся машины, сообщив его полицейским. В городе был введен план «Перехват», и примерно через час машину нашли брошенной на улице Космонавтов. Поиски водителя продолжаются.



