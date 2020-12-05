Транспорт по улице Баумана хотят пустить к середине декабря

Пока идёт речь только о частном транспорте.

Евгения Уваркина проинспектировала работы по реконструкции магистрали, которые ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба мэрии Липецка.



Основной целью совещания стала проверка исполнения поручений по организации подъездов к жилым домам. Задачу решить эту проблему Евгения Уваркина ставила перед подрядчиком во время прошлого выезда, две недели назад. Осмотр территории показал – к большинству домовладений съезды отсыпаны шлаком. Однако все проблемы не решены. Так, к домам №21 и №23 могут подъехать только машины с высоким клиренсом, а к домам №№46 и48 подъезд и вовсе отсутствует.



- Вопрос непростой. Но считаю, что максимально компромиссное решение найти можно и сделать это необходимо в максимально сжатые сроки, - прокомментировала мэр Липецка.



Стоит отметить, что основные работы на объекте завершены. На новый асфальт нанесли разметку, на протяжении всей улицы установили опоры освещения, смонтировали три светофорных объекта, два из которых уже запущены. Сейчас специалисты устраивают пешеходные дорожки в районе выезда на Тамбовское шоссе – выполнено 80% этих работ. Для запуска движения транспорта сейчас не хватает лишь пешеходного ограждения у переходов. Подрядчик обещает, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.



- Мы понимаем, как жители ждут восстановления автобусного движения. Но для этого необходимо обеспечить безопасность пешеходов. Подрядчик обещает оперативно справиться с задачей. Также знаю, что жители обеспокоены тем, что, когда дорогу откроют, здесь будут «гонять» машины, – совместно с ГИБДД рассмотрим вопрос установки дополнительного прибора фото- и видеофиксации нарушений, - отметила Евгения Уваркина.



Также глава города оценила ход работ на соседнем объекте – площади Заводская. Здесь мэр поставила задачу до конца года уложить плитку и смонтировать освещение. Сейчас подрядчик практически завершил устройство основания и на следующей неделе планирует приступить к капитальным работам.



- Нам пришлось расторгнуть предыдущий контракт из-за необходимости скорректировать проект благоустройства. Изначальный вариант не решал двух главных задач – не предусматривал освещение ярмарочного пространства и устройство сетей ливневой канализации, - пояснила глава города.



В рамках нового контракта часть работ перенесена на 2021 год. Выполнить их подрядчик обещает как можно скорее. Ожидается, что уже в следующем году здесь продолжится благоустройство, появится озеленение, а также будет организована работа ярмарки.



- Мы провели большую работу с представителями бизнеса. Все торговые точки, которые здесь располагаются, уже убрали выгребные ямы, смонтировали сети канализации. В планах на следующий год – привести в порядок внешний вид павильонов, в соответствии с проектом все торговые точки будут оформлены в едином стиле, - прокомментировала Евгения Уваркина.