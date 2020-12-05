1 437 пациентов с лёгкой формой COVID-19 лечатся дома

Еще 788 липчан госпитализированы в больницы с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

88 человек в регионе за сутки завершили лечение от COVID-19, 6 человек умерли, сообщает оперативный штаб Липецкой области.



Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 11939 случаев новой коронавирусной инфекции, 9580 человек выздоровели, 134 человека умерли. 2225 — на лечении. По состоянию на 13:00 5 декабря в больницах находятся 788 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1437 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 144 случая инфицирования коронавирусом. 84 случая зарегистрированы в Липецке, в Ельце – 12 случаев, в Краснинском районе – 10, в Чаплыгинском – 8, в Грязинском районе – 6, по четыре – в Липецком и Добринском районах, по три – в Усманском и Лев-Толстовском, по два – в Данковском, Становлянском и Тербунском районах, по одному – в Добровском, Елецком, Измалковском и Лебедянском районах.

