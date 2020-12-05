Общество

сегодня, 13:56

1 437 пациентов с лёгкой формой COVID-19 лечатся дома

7 1873
#коронавирус
1
1 437 пациентов с лёгкой формой COVID-19 лечатся дома

Еще 788 липчан госпитализированы в больницы с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

88 человек в регионе за сутки завершили лечение от COVID-19, 6 человек умерли, сообщает оперативный штаб Липецкой области.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 11939 случаев новой коронавирусной инфекции, 9580 человек выздоровели, 134 человека умерли. 2225 — на лечении. По состоянию на 13:00 5 декабря в больницах находятся 788 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1437 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 144 случая инфицирования коронавирусом. 84 случая зарегистрированы в Липецке, в Ельце – 12 случаев, в Краснинском районе – 10, в Чаплыгинском – 8, в Грязинском районе – 6, по четыре – в Липецком и Добринском районах, по три – в Усманском и Лев-Толстовском, по два – в Данковском, Становлянском и Тербунском районах, по одному – в Добровском, Елецком, Измалковском и Лебедянском районах.
7 1873
#коронавирус
1

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

да поможет вам Бог

сегодня, 20:56
Натали, ...вместо врача в кабинете должен сидеть священник
ответить

Натали

сегодня, 20:38
да поможет вам Бог, спасибо...
ответить

да поможет вам Бог

сегодня, 20:30
Натали, ...вместо врача в кабинете должен сидеть священник
ответить

Натали

сегодня, 20:22
Сегодня в кож Вене сделала экспресс тест на ковид 3200₽, тест оказался положительным, хотя из симптомов только кашель. Там сказали звонить в поликлинику, вызывать врача. Когда я туда позвонила мне отписали "болты" сказали терпеть до понедельника, позвонила в скорую, те то же отказались ехать и.к. нет температуры, пошла в приёмное отделение на 8-м, там сказали идите в поликлинику, итого погуглила и купила в аптеке ингаверин, либексин и Вильпрафен, дай Бог помогут.
ответить

Игорь

сегодня, 15:49
Ну и что? Что в этом нового? Надоел этот шабаш.
ответить

Больной

сегодня, 15:36
Ну да, я тоже лечусь дома, водкой. Сказал что запахи пропали и на больничный. Лафа. Хоть что то урвать.
ответить

барановирусная шизофрения

сегодня, 14:36
коронавирус относится к неопасным заболеваниям, и менее опасным чем обычный грипп.
ответить

Еще в рубрике

Транспорт по улице Баумана хотят пустить к середине декабря
#дорога #ремонт #реконструкция
2
Транспорт по улице Баумана хотят пустить к середине декабря

сегодня, 20:19

Общество
В Липецке оштрафовали хинкальную
#штраф #музыка #кафе
22
В Липецке оштрафовали хинкальную

сегодня, 15:20

Общество
Компания из Лондона потребовала с липчанки 130000 рублей
#авторское право #контрафакт
16
Компания из Лондона потребовала с липчанки 130000 рублей

сегодня, 14:40

Общество
В Становом в 2022 году построят детсад на 220 малышей
#детсад #строительство
4
В Становом в 2022 году построят детсад на 220 малышей

сегодня, 13:30

Общество
Ельчан приглашают пострелять из винтовки
#акция #елецкая наступательная операция
8
Ельчан приглашают пострелять из винтовки

сегодня, 12:37

Общество
Коронавирус в Липецкой области: еще 144 заболевших и шестеро умерших
#коронавирус
39
Коронавирус в Липецкой области: еще 144 заболевших и шестеро умерших

сегодня, 11:12

Общество