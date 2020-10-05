Полностью закрыты уже 4 школы

На дистанционном обучении 4 тысячи школьников.

В Липецкой области на карантин полностью закрыты три школы по ОРВИ в Усманском, Тербунском и Задонском районах и одна школа по коронавирусу в Чаплыгинском районе.



- Болеет директор, дети контактные, но они не болеют, - отметили в управлении образования. - на карантине также 94 класса в 50 школах. На дистанционном обучении 4 тысячи школьников, это дети из закрытых классов и закрытых школ. О внеплановых каникулах речи пока не идёт. Для этого нет предпосылок.