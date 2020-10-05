Общество

51 минуту назад

Полностью закрыты уже 4 школы

6 1879
#карантин
1
Полностью закрыты уже 4 школы

На дистанционном обучении 4 тысячи школьников.

В Липецкой области на карантин полностью закрыты три школы по ОРВИ в Усманском, Тербунском и Задонском районах и одна школа по коронавирусу в Чаплыгинском районе.

- Болеет директор, дети контактные, но они не болеют, - отметили в управлении образования. - на карантине также 94 класса в 50 школах. На дистанционном обучении 4 тысячи школьников, это дети из закрытых классов и закрытых школ. О внеплановых каникулах речи пока не идёт. Для этого нет предпосылок.
6 1879
#карантин
1

Комментарии (6)

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Гость

1 минуту назад
Нет, не знакомый, интуиция и опыт
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мама

2 минуты назад
И кстати, Москва официально перевела детей на удаленку. Новость последнего часа. А мы будем полагаться на естественный отбор.
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Ой да ладно

3 минуты назад
Гость, 21 сентября уже их все закрыли. Теперь новая дата?
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мама

4 минуты назад
Гость, опять знакомый из администрации? 20 сентября уже закрыли, спасибо.
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Гость

7 минут назад
Закроют 12 октября все школы, а пока держат в напряжении всех родителей
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мама

16 минут назад
Вы для начала ВСЕ классы закройте, где 20% учеников болеют. В классе моего ребенка вторую неделю нет 8-10 человек, и они учатся. У тех, кто болеет - температура и кашель. Что происходит вообще? Роспотребнадзор, ау, вы где? Вы чего ждете-то? Пока до полного локдауна дойдет?
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