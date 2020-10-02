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5 октября изменится расписание садоводческих маршрутов №№ 42 и 43
Это связано с сокращением пассажиропотока. На каждом маршруте сократится количество рейсов, в связи с чем изменится расписание, сообщает администрация Липецка.
У маршрута №43, который следует от автостанции «Сокол» в сторону садов «Металлург-4» через сады «Цементник», отменят рейсы на 08:20, 13:30, 16:20 и 17:05. В обратном направлении – 09:13, 14:23 и 17:58.
Также изменения вносятся в расписание маршрута №43, который от автостанции «Сокол» через сады «Металлург-4» доезжает до садов «Цементник». От автостанции «Сокол» отменят рейсы на 06:30, 10:55, 14:05, 15:15. От садов «Цементник» на 07:13, 11:38 и 15:58.
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