5 октября изменится расписание садоводческих маршрутов №№ 42 и 43

Это связано с сокращением пассажиропотока. На каждом маршруте сократится количество рейсов, в связи с чем изменится расписание, сообщает администрация Липецка.

Так, у автобуса №42 от площади Мира в сторону садов «Металлург-3» отменят рейсы на 07:10, 08:23, 09:00, 09:40, 11:43, 12:37, 12:58, 14:10, 15:23 и 17:51. В обратном направлении – на 07:43, 08:56, 09:33, 10:13, 12:16, 13:30, 14:43, 15:56, 18:24.



У маршрута №43, который следует от автостанции «Сокол» в сторону садов «Металлург-4» через сады «Цементник», отменят рейсы на 08:20, 13:30, 16:20 и 17:05. В обратном направлении – 09:13, 14:23 и 17:58.



Также изменения вносятся в расписание маршрута №43, который от автостанции «Сокол» через сады «Металлург-4» доезжает до садов «Цементник». От автостанции «Сокол» отменят рейсы на 06:30, 10:55, 14:05, 15:15. От садов «Цементник» на 07:13, 11:38 и 15:58.

