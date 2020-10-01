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Липецкая вечЁрка: еще одна смерть от COVID-19, желание повысить плату за проезд и пожары в городе
Сегодня,1 октября, стало известно об очередной жертве коронавируса, областное управление потребительского рынка и ценовой политики прокомментировала просьбу перевозчиков о повышении стоимости проезда, а в пойме реки Воронеж уже второй день горит сухая растительность.
— Зато в поликлиниках делают всё, чтобы распространить этот короновирус (или грипп). Были вчера в поликлинике. Врач принимала в час! по одному! человеку! Причем, по талону запись только через две недели. Через 4 часа приема в коридоре менее 30 м² скопилось около 40 человек. Медсестра за 20 минут до окончания приема вышла и сказала, что примут одного человека и пойдут домой. Им, знаете ли, домой пора. А нам будто охота часами просто прийти посидеть, чтобы в другой день прийти. Пока мы дружно всей толпой не заговорили, что не выпустим ее домой и заодно напишем коллективную жалобу в жалобную книгу и копию утром в минздрав отправим, только тогда случилось чудо - она начала принимать, причем, на прием уходило 3-7 минут, — сообщила гостья в комментариях.
Новостей про COVID-19 в ленте GOROD48 становится все больше. Вторая волна инфекции, про которую открыто не говорят, похоже, уже пришла. В администрации региона возобновили заседания оперштаба по противодействию коронавирусной эпидемии. Губернатор Игорь Артамонов призвал липчан носить маски. В противном случае последствия могут быть печальными, считает губернатор.
— Заболеваемость растёт. В Лебедяни по статистике нет заболевших COVID-19,а их полно. Учителя болеют, дети болеют. Почему скрываете статистику? — возмущается один из комментаторов новости о заседании оперштаба.
— Закрыть школы, принять жёсткие меры! Пусть выходят Росгвардия на улицы, милицейские патрули. Надо наказывать тех, кто нарушает, — категоричен другой комментатор.
— Когда ситуация была не такой сложной, как сейчас, то все было закрыто, а сейчас все открыто. Не пойму когда же нас намахали-то весной или сейчас? — ерничает другой наш читатель.
Массовой вакцинации от COVID-19 в ближайшее время в регионе не планируется. Пока от новой инфекции прививают только медработников. А главный санитарный врач региона Владимир Бондарев настоятельно рекомендует привиться от гриппа.
Из коронавирусной статистики: сегодня в регионе заболели 42 человека. Причем на второе место по числу заболевших вышел теперь Задонский район — 8 человек. Выздоровели за сутки 32 жителя региона.
— На самом деле хотелось бы, чтобы писали про короновирус настоящую информацию. Людям врут в открытую. Не может такого быть, что выявление идет в строго +2+3 человека в день. Это ложь в любом случае. Почему не пишут сколько тестов сделано, тогда бы было более понятно. Нужно смотреть, сколько сделано тестов, сколько из них выявлено. А так — это все запланированное увеличение. Также непонятна фраза «заболели». Как они заболели? Они сами обратились, или это «не заболели», а просто выявили тестированием, например, на предприятии. Сколько из них вообще бессимптомных? В общем, считаю что предоставляемая информация — это просто запланированное специальное устрашение населения. Я верю в короновирус, но хотелось бы, чтобы СМИ не считали население за дураков, а предоставляли полную информацию, а не информацию для запугивания и т. п., — такой совет оставил читатель Роман в комментариях к новости о статистических данных.
А еще в Липецке закрыли на карантин отделение дзюдо в спортшколе №8 из-за того, что у тренера подозревают коронавирусную инфекцию.
Перевозчики Липецка и Ельца обратились в областное управление потребительского рынка и ценовой политики с просьбой увеличить цены на проезд. Стоит отметить, что сделали они это уже в третий раз за год. Предыдущие попытки не увенчались успехом, но сейчас выборы уже позади. Решение чиновники пока не приняли.
Сегодня вновь, как и накануне, загорелся берег реки Воронеж. Пожарные тушили растительность с помощью ранцевых огнетушителей. Вчера на помощь пожарным на лодке оборудованной водомётом приходили спасатели УГПСС.
В связи с засушливой погодой особый противопожарный режим в Липецке продлили до 15 октября. В зоне особого риска окраинные территории города — частный сектор, садоводческие товарищества и гаражные кооперативы, а также поселки примыкающие к лесам — Ссёлки, Желтые Пески, Дачный, Тракторный, Новая жизнь, район Силикатных озёр.
Стоит отметить, что с начала года в Липецкой области зарегистрированы 5 527 пожаров. В прошлом году их было на 1 149 меньше. В огне погибли 47 человек и 93 пострадали.
Ярлуково
Ярлуково
Пенсионер
Игорь
надо же
ждуны
Натали
Слава