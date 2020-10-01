Липецкая вечЁрка: еще одна смерть от COVID-19, желание повысить плату за проезд и пожары в городе

Сегодня,1 октября, стало известно об очередной жертве коронавируса, областное управление потребительского рынка и ценовой политики прокомментировала просьбу перевозчиков о повышении стоимости проезда, а в пойме реки Воронеж уже второй день горит сухая растительность.