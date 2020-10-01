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сегодня, 20:20

Липецкая вечЁрка: еще одна смерть от COVID-19, желание повысить плату за проезд и пожары в городе

8 1994
#вечерка #коронавирус #плата за проезд #пожар
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Липецкая вечЁрка: еще одна смерть от COVID-19, желание повысить плату за проезд и пожары в городе

Сегодня,1 октября, стало известно об очередной жертве коронавируса, областное управление потребительского рынка и ценовой политики прокомментировала просьбу перевозчиков о повышении стоимости проезда, а в пойме реки Воронеж уже второй день горит сухая растительность.

Вторая смерть от COVID-19 за неделю и 44-я с начала эпидемии в Липецкой области: сегодня умерла 71-летняя ельчанка.

— Зато в поликлиниках делают всё, чтобы распространить этот короновирус (или грипп). Были вчера в поликлинике. Врач принимала в час! по одному! человеку! Причем, по талону запись только через две недели. Через 4 часа приема в коридоре менее 30 м² скопилось около 40 человек. Медсестра за 20 минут до окончания приема вышла и сказала, что примут одного человека и пойдут домой. Им, знаете ли, домой пора. А нам будто охота часами просто прийти посидеть, чтобы в другой день прийти. Пока мы дружно всей толпой не заговорили, что не выпустим ее домой и заодно напишем коллективную жалобу в жалобную книгу и копию утром в минздрав отправим, только тогда случилось чудо - она начала принимать, причем, на прием уходило 3-7 минут, — сообщила гостья в комментариях.

Новостей про COVID-19 в ленте GOROD48 становится все больше. Вторая волна инфекции, про которую открыто не говорят, похоже, уже пришла. В администрации региона возобновили заседания оперштаба по противодействию коронавирусной эпидемии. Губернатор Игорь Артамонов призвал липчан носить маски. В противном случае последствия могут быть печальными, считает губернатор.

— Заболеваемость растёт. В Лебедяни по статистике нет заболевших COVID-19,а их полно. Учителя болеют, дети болеют. Почему скрываете статистику? — возмущается один из комментаторов новости о заседании оперштаба.

— Закрыть школы, принять жёсткие меры! Пусть выходят Росгвардия на улицы, милицейские патрули. Надо наказывать тех, кто нарушает, — категоричен другой комментатор.

— Когда ситуация была не такой сложной, как сейчас, то все было закрыто, а сейчас все открыто. Не пойму когда же нас намахали-то весной или сейчас? — ерничает другой наш читатель.

Массовой вакцинации от COVID-19 в ближайшее время в регионе не планируется. Пока от новой инфекции прививают только медработников. А главный санитарный врач региона Владимир Бондарев настоятельно рекомендует привиться от гриппа.  

Из коронавирусной статистики: сегодня в регионе заболели 42 человека. Причем на второе место по числу заболевших вышел теперь Задонский район — 8 человек. Выздоровели за сутки 32 жителя региона.

— На самом деле хотелось бы, чтобы писали про короновирус настоящую информацию. Людям врут в открытую. Не может такого быть, что выявление идет в строго +2+3 человека в день. Это ложь в любом случае. Почему не пишут сколько тестов сделано, тогда бы было более понятно. Нужно смотреть, сколько сделано тестов, сколько из них выявлено. А так — это все запланированное увеличение. Также непонятна фраза «заболели». Как они заболели? Они сами обратились, или это «не заболели», а просто выявили тестированием, например, на предприятии. Сколько из них вообще бессимптомных? В общем, считаю что предоставляемая информация — это просто запланированное специальное устрашение населения. Я верю в короновирус, но хотелось бы, чтобы СМИ не считали население за дураков, а предоставляли полную информацию, а не информацию для запугивания и т. п., — такой совет оставил читатель Роман в комментариях к новости о статистических данных.

А еще в Липецке закрыли на карантин отделение дзюдо в спортшколе №8 из-за того, что у тренера подозревают коронавирусную инфекцию.

Перевозчики Липецка и Ельца обратились в областное управление потребительского рынка и ценовой политики с просьбой увеличить цены на проезд. Стоит отметить, что сделали они это уже в третий раз за год. Предыдущие попытки не увенчались успехом, но сейчас выборы уже позади. Решение чиновники пока не приняли.

Сегодня вновь, как и накануне, загорелся берег реки Воронеж. Пожарные тушили растительность с помощью ранцевых огнетушителей. Вчера на помощь пожарным на лодке оборудованной водомётом приходили спасатели УГПСС.

В связи с засушливой погодой особый противопожарный режим в Липецке продлили до 15 октября. В зоне особого риска окраинные территории города — частный сектор, садоводческие товарищества и гаражные кооперативы, а также поселки примыкающие к лесам — Ссёлки, Желтые Пески, Дачный, Тракторный, Новая жизнь, район Силикатных озёр.

Стоит отметить, что с начала года в Липецкой области зарегистрированы 5 527 пожаров. В прошлом году их было на 1 149 меньше. В огне погибли 47 человек и 93 пострадали.
8 1994
#вечерка #коронавирус #плата за проезд #пожар
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Комментарии (8)

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Ярлуково

32 минуты назад
Вообще там бардак, за что платят врачам больше, отношение ужасное, грязинская црб пора пересмотреть отношение к людям, хочешь сдохнуть иди туда, а скорая вообще отдельный приз, звонишь 112 говорят ждите, потом с личных номеров перезванивать, говорят машин нет, чтобы телефон разговоры незаписывались
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Ярлуково

36 минут назад
В грязинский црб с температурой через отдельный вход, принимает один врач, только в маске, остальные заходят, медперсонал, вообще без потрендеть, 20человек в очереди с температурой 39,а рентген в общий коридор и опять в общую очередь, никаких мер не принято, пишут что то в картах, а на деле даже давление немеряют
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Пенсионер

42 минуты назад
Коронавирус обычный грипп. И болеют им многие, но умирают, в основном, люди со слабым иммунитетом и старики.
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Игорь

49 минут назад
Сел с жд вокзала в сорокавой маршрут. По центру салона кто то наблевал вонища что-то. Там автобус отходит с конечной. Тоесть водила видел что там в салоне. Так за что цену повышать
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надо же

сегодня, 22:12
обсуждение повышение платы ща проезд только для зарегистрированых пользователей
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ждуны

сегодня, 22:08
а чего вы там ввсиживаете толпами по поликлиникам, и какую помощь вам могут оказать за семь минут? пока сидите там часами могли в инете изучить все свои проблемы со здоровьем, а не в соцсетях трындеть до бесконечности.
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Натали

сегодня, 22:00
Слава, полностью с Вами согласна!!! Да и причины увеличения стоимости чудные, типа НДС увеличился, так он 2 года назад как увеличился, тогда же уже и поднимали цены на проезд. Инфляция по официальным источникам у нас в стране 3%. Вопрос: схренали хотят поднять плату за проезд?
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Слава

сегодня, 20:38
Но сейчас выборы уже позади и можно повышать проезд 100%. А где новые автобусы на какой маршрут сесть если откинуть муниципальные которые хрен дождешься может новинки на №324 или №346 а может на №322 ? ой боже что изменилось за год с обновлением подвижного состава в Липецке особенно частниками да тот же №346 или №324 обслуживающие магистральное направление даже они не удосужились обновить парк и о каких конкурсах может идти речь с чем они пойдут на конкурс с этим же барахлом на чем нас возят и сейчас? да пойдут и власть настроена на сохранение частников только беда что в Липецке к ним нет жестких требований в плане обновления подвижного состава по совести они на конкурс должны выходить со 100% новыми автобусами не старше 5 лет но власть Липецка любой ценой решила сохранить коммерческих при чем наших местных перевозчиков я не против частного бизнеса но считаю излишняя мягкость со стороны властей тоже очень плохом знаком для качество перевозок.
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