сегодня, 15:39
Остров на реке Воронеж горит второй день подряд
На острове у Октябрьского моста продолжается природный пожар – сухая трава, кусты и камыш. Дым от пожара уносит на поселок Тракторный и район, который горожане называют Коровино.
О существующей опасности подобных пожаров 30 сентября предупреждал начальник управления ГУ МЧС по Липецкой области Василий Разумнов. По его словам, только за последние выходные дни в области зафиксированы 175 пожаров, основная их масса - это горение сухой травы и мусора. Пожарную обстановку усугубляет сильный ветер.
Сегодня администрация Липецка продлила на территории города особый противопожарный режим до середины октября. В зоне особого риска окраинные территории – частный сектор, садоводческие товарищества и гаражные кооперативы и поселки примыкающие к лесам - Ссёлки, Желтые Пески, Дачный, Тракторный, Новая жизнь, район Силикатных озёр.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Ленок48
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Иван Иванович
Липчанка
рулон
Иван Иванович
Иван Иванович