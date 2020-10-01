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сегодня, 15:39

Остров на реке Воронеж горит второй день подряд

7 1712
#пожар

На острове у Октябрьского моста продолжается природный пожар – сухая трава, кусты и камыш. Дым от пожара уносит на поселок Тракторный и район, который горожане называют Коровино.

Напомним, что пожарные подразделения ГУ МЧС РФ по Липецкой области на остров переправляют сотрудники центра ГИМС. Горящие растения пожарные тушат с помощью ранцевых огнетушителей. Вчера на помощь пожарным на лодке оборудованной водомётом пришли спасатели УГПСС.

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О существующей опасности подобных пожаров 30 сентября предупреждал начальник управления ГУ МЧС по Липецкой области Василий Разумнов. По его словам, только за последние выходные дни в области зафиксированы 175 пожаров, основная их масса - это горение сухой травы и мусора. Пожарную обстановку усугубляет сильный ветер.

Сегодня администрация Липецка продлила на территории города особый противопожарный режим до середины октября. В зоне особого риска окраинные территории – частный сектор, садоводческие товарищества и гаражные кооперативы и поселки примыкающие к лесам - Ссёлки, Желтые Пески, Дачный, Тракторный, Новая жизнь, район Силикатных озёр.

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
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#пожар

Комментарии (7)

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Ленок48

15 минут назад
Весь дым идёт на Европейский
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12

53 минуты назад
Да пусть уже догорит..
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Иван Иванович

сегодня, 17:55
Липчанка, да какая разница, Липецк — прекрасный город.
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Липчанка

сегодня, 17:43
Иван Иванович, вы о каком острове вспомнили? Читайте внимательнее сообщения о месте пожара и не путайте октябрьский мост и когда то понтонный. Похоже в Липецке вы не так давно,или только бублики в Сказке когда то покупали.
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рулон

сегодня, 17:40
Иван Иванович, не тот остров
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Иван Иванович

сегодня, 17:20
…а за 5 копеек бублики в сказке. Весёлое было время. Кто в теме, поймёт)
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Иван Иванович

сегодня, 17:16
Какой был остров. Пройдёшь мост понтоновый, выберешь бережок, Папа скажет: сынок, долго не будь в воде, простынешь. Наплаваешься вдоволь, потом пешком до К.Маркса, на 22-й или 17-й и домой, как жаль ушло то доброе время, многие ушли, Папа
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