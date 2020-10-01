Коронавирус

сегодня, 14:30

На втором месте по заболевшим COVID-19 за сутки — Задонский район

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#коронавирус
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На втором месте по заболевшим COVID-19 за сутки — Задонский район

Лидирует по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, как всегда, Липецк.

С начала пандемии на территории Липецкой области зарегистрировано 6 143 случая новой коронавирусной инфекции, 5455 человек выздоровели, 44 человека умерли. 644 находятся на лечении.

В больницах от коронавирусной инфекции лечится 561 человек, 472 человека находятся с подозрением на выделение вируса. Лечатся дома 83 пациента с лёгкой формой COVID-19. За сутки выздоровели 32 человека.

Заболели в Липецкой области за последние сутки 42 жителя региона. Больше всего заболевших в Липецке — 14, в Задонском районе — 8, в Грязинском районе — 6, в Усманском районе — 4, в Ельце и Чаплыгинском районе — по 3 заболевших, в Краснинском районе — 2, в Воловском и Елецком районах — по одному заболевшему.
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#коронавирус
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Комментарии (2)

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Силиван

сегодня, 17:27
Всё понятно,знаем к чему дело катится.
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м

сегодня, 16:19
зачем спартакиады устраивать
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