Коронавирус
сегодня, 14:30
На втором месте по заболевшим COVID-19 за сутки — Задонский район
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Лидирует по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, как всегда, Липецк.
С начала пандемии на территории Липецкой области зарегистрировано 6 143 случая новой коронавирусной инфекции, 5455 человек выздоровели, 44 человека умерли. 644 находятся на лечении.
В больницах от коронавирусной инфекции лечится 561 человек, 472 человека находятся с подозрением на выделение вируса. Лечатся дома 83 пациента с лёгкой формой COVID-19. За сутки выздоровели 32 человека.
Заболели в Липецкой области за последние сутки 42 жителя региона. Больше всего заболевших в Липецке — 14, в Задонском районе — 8, в Грязинском районе — 6, в Усманском районе — 4, в Ельце и Чаплыгинском районе — по 3 заболевших, в Краснинском районе — 2, в Воловском и Елецком районах — по одному заболевшему.
В больницах от коронавирусной инфекции лечится 561 человек, 472 человека находятся с подозрением на выделение вируса. Лечатся дома 83 пациента с лёгкой формой COVID-19. За сутки выздоровели 32 человека.
Заболели в Липецкой области за последние сутки 42 жителя региона. Больше всего заболевших в Липецке — 14, в Задонском районе — 8, в Грязинском районе — 6, в Усманском районе — 4, в Ельце и Чаплыгинском районе — по 3 заболевших, в Краснинском районе — 2, в Воловском и Елецком районах — по одному заболевшему.
2 3291
Силиван
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