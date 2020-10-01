Происшествия

сегодня, 15:51

У липчанина нашли полторы сотни свертков с героином

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#наркотики
У липчанина нашли полторы сотни свертков с героином

Полицейские остановили автомобиль на трассе, пассажир которого вез партию фасованных наркотиков

На трассе М-4 «Дон» сотрудниками Отдела МВД России по городу Кашира и 16 батальона 2 полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области остановлен автомобиль с 39-летним пассажиром, уроженцем  Липецка, у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято 149 свертков.

По результатам химического исследования установлено, что их содержимое является запрещенным наркотическим средством – героином, общей массой более 300 граммов.

В отношении злоумышленника следователем Следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Каширским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в ГУМВД Московской области.
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#наркотики

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