В Липецке презентовали граффити в честь Михаила Водопьянова

«Очень похож на себя в молодости», считает внучка героического покорителя неба. Граффити на проспекте Победы появилось в рамках акции, организованной Министерством строительства и ассоциацией региональных операторов.

Сегодня на проспекте Победы состоялось открытие граффити с изображением Михаила Водопьянова, всемирно известного советского летчика и участника спасения экипажа парохода «Челюскин», нашего земляка. Нанести огромный рисунок на дом №72 решили по итогам конкурса детского рисунка, ежегодно проводимого Фондом капитального ремонта в Липецкой области.

Граффити нанесли на дом всего за три дня, над ним работали участники команды известного уличного художника Тимура Молотова.

На презентацию рисунка высотой в пятиэтажный дом из Москвы приехала внучка героического летчика — Мария Водопьянова.

- Известие о том, что портрет нашего прославленного предка, конечно, для семьи стало большой радостью, огромным событием. Я очень счастлива. В конкурсе детского рисунка для граффити было очень много участников, и среди огромной конкуренции победу одержала девочка из Липецка. И выбрали именно Михаила Васильевича! Для всей страны, для всего мира он — герой, покоритель Севера. А для нас — просто близкий нам человек, отец, дедушка, прадедушка. Конечно, рисунок вышел очень хорошим. Дедушка очень похож на себя в молодости. Автор очень тонко уловила эмоции, его неповторимый поворот головы, когда он смотрел в небо. Там сбывались его мечты. Это особенно трогательно, - признается Мария Водопьянова.

Автором рисунка оказалась простая липецкая школьница Софья Сметанина. Девочка с раннего детства занимается рисованием, и, как понятно, по граффити очень талантлива. Принять участие в конкурсе Фонда капитального ремонта Липецкой области Софью уговорила ее педагог по рисованию.

- Моя руководитель рассказала мне о конкурсе. Она убедила меня примерно следующей фразой: «Твоей фантазии и опыта хватит для того, чтобы всех поразить». Я сразу подумала о том, чей портрет может украсить город. Мне сразу на ум пришел Михаил Васильевич, потому что это наш героический земляк, подвигами которого я вдохновляюсь с самого детства, - призналась Софья Сметанина. - Я очень довольна тем, как мой рисунок выполнили в качестве граффити. Мы немножко поменяли цветовое решение, заменив голубой фон на песчаный, но так, я думаю, вышло даже лучше: сюжет хорошо сочетается со зданием и прекрасно вписывается в Липецк.

Мария Водопьянова и Софья Сметанина сходятся во мнении, что подобные граффити должны украсить как можно больше городов России. Мария Водопьянова считает, что Россию должны украшать портреты не только героев, но и тружеников, рабочих заводов и фабрик. Так, уверена внучка летчика, подрастающее поколение будет знать и чтить своих предков.

- Сегодня на презентацию рисунка пришли ученики школы имени моего дедушки. У них только положительные эмоции. Они сразу рассказали мне, кто изображен. Они знают историю, они живут с памятью о прошлом, у них на лацканах пиджаков значки с изображением Михаила Водопьянова. Это очень трогательно! - делится впечатлениями Мария Водопьянова.

- Я думаю, такие граффити очень нужны в городах России. Это необходимо для того, чтобы жители городов помнили о подвигах земляков и предков, - высказала мнение Софья Сметанина.

Да, такое героическое граффити в Липецке и области не будет последним, заверила генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Елена Бабикова.

- Этот рисунок — не первый, который совместно с Фондом капитального ремонта появляется на фасадах многоквартирных домов в Липецке, - напомнила Елена Бабикова. - Ежегодно Фонд капитального ремонта проводит конкурс детского рисунка. В 2019 году в традиционном конкурсе среди порядка 1 000 рисунков жюри отобрало лучший — рисунок девочки из Липецка. В его основу лег портрет нашего героического земляка Михаила Водопьянова. Дом для нанесения граффити выбрали среди тех, которые стояли в 2020 году в краткосрочном плане на капитальный ремонт фасада. Именно этот дом, №72, интересен тем, что вошли и в программу комплексного ремонта МКД при реконструкции проспекта Победы. Граффити, уверена, станет местом притяжения горожан и гостей Липецка.

Липчане часто обращают внимание на красивые граффити и обращаются в Фонд капитального ремонта со своими предложениями, желая видеть такую красоту и в своем районе. Точку для размещения потом обязательно обсуждают с представителями департамента градостроительства и архитектуры. Ежегодно лучшие работы отбираются на конкурсе детского рисунка. В 2020 году, как и всегда, он стартует в конце осени.



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