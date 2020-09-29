Под Липецком из-за больной собаки ввели карантин

Ветеринары попытаются сдержать распространение бешенства животных.

И.о. главы администрации Липецкой области подписал постановление о введении противоэпизоотических мер в Липецком районе. Причина карантина, установленного на два месяца — бешенство животных.



Очагом болезни оказалось частное подворье на улице Абрикосовой в селе Кулешовка. Там нашли бешеную собаку. Территория всего села признана угрожаемой зоной распространения бешенства. Ситуацию взяли под контроль специалисты управления ветеринарии. В селе на два месяца запретили натаскивать и выводить собак, торговать домашними животными и ввозить или вывозить их за пределы села.



Напомним, за восемь месяцев 2020 года в Липецкой области зафиксировали восемь случаев бешенства у животных. В основном у кошек и собак. За аналогичный период 2019 года выявили 12 случаев, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.