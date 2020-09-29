Общество

сегодня, 15:01

Под Липецком из-за больной собаки ввели карантин

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#карантин #бешенство
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Под Липецком из-за больной собаки ввели карантин

Ветеринары попытаются сдержать распространение бешенства животных.

И.о. главы администрации Липецкой области подписал постановление о введении противоэпизоотических мер в Липецком районе. Причина карантина, установленного на два месяца — бешенство животных.

Очагом болезни оказалось частное подворье на улице Абрикосовой в селе Кулешовка. Там нашли бешеную собаку. Территория всего села признана угрожаемой зоной распространения бешенства. Ситуацию взяли под контроль специалисты управления ветеринарии. В селе на два месяца запретили натаскивать и выводить собак, торговать домашними животными и ввозить или вывозить их за пределы села.

Напомним, за восемь месяцев 2020 года в Липецкой области зафиксировали восемь случаев бешенства у животных. В основном у кошек и собак. За аналогичный период 2019 года выявили 12 случаев, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
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#карантин #бешенство
3

Комментарии (3)

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Гость

сегодня, 18:00
Липецк, по.Мира бегает стая бродячих собак, среди них больные, хромые, беременная сука, на днях они сожрали котят, где власти, приюты, почему бродячих собак всё чаще можно увидеть, они сбиваются в стаи, вот и бешенство, куда смотрят власти города, только за парковками?!
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Зюганов

сегодня, 15:43
Во всем виновата Единая Россия
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Инквизитор

сегодня, 15:33
Это виноват капитализм по русски.
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