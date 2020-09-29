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сегодня, 12:42

В Липецке может подняться сильный ветер

4 1241
#ветер
2
В Липецке может подняться сильный ветер
В ближайшие 1-3  часа  и с сохранением в течение дня ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 17 м/с. Об этом предупреждает управление по делам ГО и ЧС.

- В связи со сложной пожарной обстановкой, а также особым противопожарным режимом в регионе запрещено разведение открытого огня, - напоминает Главное управление МЧС по Липецкой области. 
4 1241
#ветер
2

Комментарии (4)

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Wowa

сегодня, 18:22
Гость, За отопление ты платить будешь?
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Имя

сегодня, 15:38
А может и не подняться...
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Гость

сегодня, 13:51
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!!!
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Гостья

сегодня, 12:50
Объезд на соколе сделайте в районе улицы Бородинской,весь район задымили)))
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