В Липецке может подняться сильный ветер

В ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение дня ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 17 м/с. Об этом предупреждает управление по делам ГО и ЧС.



- В связи со сложной пожарной обстановкой, а также особым противопожарным режимом в регионе запрещено разведение открытого огня, - напоминает Главное управление МЧС по Липецкой области.

