Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
Сегодня в Липецке: шефы пошли в атаку – всё больше липчан жалуются на абьюз со стороны начальства
«Дорожное агентство Липецкой области» требует с подрядчика по строительству «Восточного обхода» 79,5 миллиона рублей
Происшествия
1189
сегодня, 10:01
7
14-летний мальчик и взрослый пострадали в лобовом столкновении на дороге в Ссёлках
Столкнулись «Шевроле» и «Лада Гранта». Пострадавших за машины извлекали спасатели.
Из салона машины их извлекли спасатели пожарной части №40 села Плеханово.
Еще одна авария в Липецке произошла вчера на дороге Орел – Тамбов: «Фольксваген» под управлением 42-летнего водителя столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Травмы получили водитель и пассажир «Фольксвагена», оба доставлены в больницу.
В Елецком районе на трассе «Дон» 37-летний водитель грузовика «Ситрак» совершил наезд на стоящую «Дэу Нексию» под управлением 32-летнего водителя. С места аварии госпитализировали водителя «Дэу».
0
2
2
2
0
Комментарии (7)