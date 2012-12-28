Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Сегодня в Липецке: шефы пошли в атаку – всё больше липчан жалуются на абьюз со стороны начальства
Липецкая вечЁрка: воровство бензина, приговор экс-заведующей детского сада и мошеннический «паспортный стол»
Происшествия
1101
сегодня, 19:21
6
37-летний мужчина перебегал дорогу и попал под машину
Как рассказали GOROD48 в областном управлении МВД, по предварительной информации, мужчина пересекал дорогу вне зоны действия пешеходного перехода.
— Мужчина доставлен в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. В отношении 22-летнего водителя проводится проверка, — добавили в полиции.
0
2
0
1
0
Комментарии (6)