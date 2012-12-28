37-летний мужчина перебегал дорогу и попал под машину



— Мужчина доставлен в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. В отношении 22-летнего водителя проводится проверка, — добавили в полиции.





Вечером 27 октября в Липецке на улице Краснозаводской в районе Октябрьского моста и АЗС «Лукойл» под автомобиль «Лада-Приора», двигавшийся со стороны памятника Танкистам, попал 37-летний мужчина.Как рассказали GOROD48 в областном управлении МВД, по предварительной информации, мужчина пересекал дорогу вне зоны действия пешеходного перехода.