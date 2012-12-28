Все новости
Залил в бак топливо и уехал: укравшего бензин на АЗС липчанина нашли
Происшествия
На Соколе столкнулись две легковушки и одна въехала в «Чижик»
Происшествия
Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Происшествия
14-летний мальчик и взрослый пострадали в лобовом столкновении на дороге в Ссёлках
Происшествия
Сегодня в Липецке: шефы пошли в атаку – всё больше липчан жалуются на абьюз со стороны начальства
Общество
«С 16 января из подъезда из подъезда хлещет вода!»
Общество
Липчанин «поймал» в глаз 5-миллиметровый обломок металла
Здоровье
Сталкивались ли вы с учителями, распускавшими руки?
Говорит Липецк
Жена хотела купить мужу-участнику СВО мотоцикл, но деньги ушли мошеннику
Происшествия
В Данковском округе похоронили погибшего год назад на СВО земляка
Общество
На Соколе столкнулись две легковушки и одна въехала в «Чижик»
Происшествия
37-летний мужчина перебегал дорогу и попал под машину
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Хоккеистов убрали из команды – впрочем, и это «Липецку» не помогло
Спорт
В Липецке работал мошеннический «паспортный стол»
Происшествия
На улице Лесной горел дом
Происшествия
И в технике, и в бою – липецкие рукопашники взяли «Вершину»
Спорт
В Данковском округе похоронили погибшего год назад на СВО земляка
Общество
Липецкая вечЁрка: воровство бензина, приговор экс-заведующей детского сада и мошеннический «паспортный стол»
Общество
В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +1
Погода в Липецке
Происшествия
1101
сегодня, 19:21
6

37-летний мужчина перебегал дорогу и попал под машину

Вечером 27 октября в Липецке на улице Краснозаводской в районе Октябрьского моста и АЗС «Лукойл» под автомобиль «Лада-Приора», двигавшийся со стороны памятника Танкистам, попал 37-летний мужчина.

Как рассказали GOROD48 в областном управлении МВД, по предварительной информации, мужчина пересекал дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. 

— Мужчина доставлен в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. В отношении 22-летнего водителя проводится проверка, — добавили в полиции.


авария
ДТП
0
2
0
1
0

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гога
43 минуты назад
Там нету пешеходного, куда пёрся.
Ответить
Зато
48 минут назад
Успел
Ответить
Трасса
54 минуты назад
С 27 ОКТЯБРЯ выясняют?
Ответить
дед
59 минут назад
Опять пенсионеры чудят.
Ответить
Однако
40 минут назад
Какие пенсионеры? Сбившему 22, сбитому 37. Молодежь.
Ответить
Бабушка
сегодня, 19:30
Молодые безбашенные, сколько раз видела, как на переходе на красный несутся или переезжают на самокате или мопеде. Я правила не нарушаю. Только когда на дороге ни одной машины нет, могу перейти. Редко, но бывает. Когда ездила, на красный всегда стояла, даже если людей вблизи не было.
Ответить
