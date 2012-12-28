Все новости
Залил в бак топливо и уехал: укравшего бензин на АЗС липчанина нашли
Происшествия
14-летний мальчик и взрослый пострадали в лобовом столкновении на дороге в Ссёлках
Происшествия
Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: шефы пошли в атаку – всё больше липчан жалуются на абьюз со стороны начальства
Общество
На Соколе столкнулись две легковушки и одна въехала в «Чижик»
Происшествия
«С 16 января из подъезда из подъезда хлещет вода!»
Общество
Липчанин «поймал» в глаз 5-миллиметровый обломок металла
Здоровье
Сталкивались ли вы с учителями, распускавшими руки?
Говорит Липецк
Жена хотела купить мужу-участнику СВО мотоцикл, но деньги ушли мошеннику
Происшествия
Липецкая вечЁрка: анонимные угрозы школе, авария с теплом и пробка на Октябрьском мосту
Общество
Сталкивались ли вы с учителями, распускавшими руки?
Говорит Липецк
Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Происшествия
На Соколе столкнулись две легковушки и одна въехала в «Чижик»
Происшествия
Хоккеистов убрали из команды – впрочем, и это «Липецку» не помогло
Спорт
В Липецке работал мошеннический «паспортный стол»
Происшествия
И в технике, и в бою – липецкие рукопашники взяли «Вершину»
Спорт
На улице Лесной горел дом
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Данковском округе похоронили погибшего год назад на СВО земляка
Общество
В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +1
Погода в Липецке
Общество
520
сегодня, 18:03
2

На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 28 января без холодной воды временно останутся жители трех улиц, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды приостановят в дома №№ 6/4, 7, 7/2, 8, 9, 10, 12 по улице Липовской, №№ 117г, 117д по улице Ковалева, №№ 7, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 35, 49 по улице Неделина. 
Подовз воды будет организован по адресам: улица Липовская, 7/2, улица Неделина, 29, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

28 января плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1, 2, 4, 10, 15, 17, 23 по улице Станкостроительной, №№ 30, 36 по улице 2-й Радиаторной, №№ 4, 6 по улице 2-1 Станкостроительной, №№ 5, 13 по улице Верхней, №№ 8, 50, 54 по улице Вишневой, № 15 по улице Дальней (садоводчество «Весна»), №№ 25, 39, 43 по улице Дальней (садоводчество «имени Мичурина»), №№ 17, 25, 63, 74, 80 по улице Зеленой, № 27 по улице Мичурина, №№ 22, 26 по улице Коллективной, №№ 4, 11 по улице Коммунальной, №№ 58, 79, 80, 97, 110, 150, 156 по улице Лесной, №№ 26, 37, 39, 51 по улице Линейной, № 32 по улице Логовой, №№ 19, 43 по улице Медицинской, №№ 25, 34, 37, 52, 54, 57, 59, 62, 64 по улице Мирной, №№ 26, 31, 38, 65, 69, 70 по улице Общественной, №№ 1, 21 по улице Плодородной, №№ 46, 49, 69 по улице Путейской, №№ 1, 3 по улице Садовой, №№ 10, 97 по улице Торговой, № 74 по улице Тракторозаводской, № 35 по улице Транспортной, №№ 11, 19, 70 по улице Трубной, № 2 по улице Юбилейной, № 12 по Воронежскому шоссе, №№ 26, 90, 90/1, 90/2, 92, 94, 96, 102 по улице Ударников, №№ 38, 90, 149, 152, 153, 155, 167 в садоводчестве «Кооператор», №№ 1, 13, 2, 3, 5, 58, 79, 80, 97, 110, 150, 156 в садоводчестве «Тракторостроитель-1», обесточат улицу Раздельную, садоводчества «Венера», «Весна», «имени Мичурина», «Тракторостроитель-2», «ТСН Трубник». 
Комментарии (2)

САИ
17 минут назад
Где эти планы, кто нибудь их видел? !
САИ
24 минуты назад
Да не пишите пожалуйста про плановые работы, это просто злит жителей. Если это по плану, то опубликуйте этот план.
