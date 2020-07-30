В Липецкой области небольшие дожди и до +27

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой, в дневные часы возможны кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 31 июля – 20 градусов тепла, что в пределах нормы, 1 и 2 августа – 15-17 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 12 до 17 градусов тепла, днем будет от 22 до 27 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие кратковременные дожди. Температура ночью составит от 13 до 15 градусов тепла, днем ожидается от 23 до 25 градусов тепла.



День 31 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1962 году – 5 градусов тепла.

