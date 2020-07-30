Происшествия

36 минут назад

Дело о покупке жилья для сирот по завышенным ценам направлено в суд

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#коррупция
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Дело о покупке жилья для сирот по завышенным ценам направлено в суд

Прокурор Левобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего директора ОБУ «Экжилфонд» по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

«По версии следствия, обвиняемый, стремясь любым, в том числе противоправным, способом освоить выделенные на приобретение квартир для детей-сирот бюджетные средства в финансовом году во избежание их возвращения в бюджет и, как следствие, негативных для себя последствий в виде дисциплинарной ответственности, осуществил незаконные закупочные процедуры по приобретению по заведомо завышенной стоимости жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом обвиняемый предоставил  незаконное преимущество отдельным участникам электронных аукционов», - сообщает суть обвинительного заключения прокуратура Липецкой области.

Ущерб нанесенный бывшим директором федеральному и областным бюджетам следствие оценило в 6 923 035 рублей.

- Признав собранные доказательства законными и обоснованными прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

2 389
#коррупция
1

Комментарии (2)

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ЭХ!

21 минуту назад
Просто напишу. Всё, что касается детей-сирот нужно делать "чистыми руками" и с добрыми помыслами! В противном случае, любой человек, задействованный в сфере жизнедеятельности детей-сирот будет наказан! Да и помните суд Божий никто не отменял, всегда помните об этом!
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житель

25 минут назад
Условкой отделается,наверняка характеристики будут хорошие и дети малолетние.
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