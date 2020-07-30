36 минут назад
Дело о покупке жилья для сирот по завышенным ценам направлено в суд
Прокурор Левобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего директора ОБУ «Экжилфонд» по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.
Ущерб нанесенный бывшим директором федеральному и областным бюджетам следствие оценило в 6 923 035 рублей.
- Признав собранные доказательства законными и обоснованными прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
ЭХ!
житель