Дело о покупке жилья для сирот по завышенным ценам направлено в суд

Прокурор Левобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего директора ОБУ «Экжилфонд» по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

«По версии следствия, обвиняемый, стремясь любым, в том числе противоправным, способом освоить выделенные на приобретение квартир для детей-сирот бюджетные средства в финансовом году во избежание их возвращения в бюджет и, как следствие, негативных для себя последствий в виде дисциплинарной ответственности, осуществил незаконные закупочные процедуры по приобретению по заведомо завышенной стоимости жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом обвиняемый предоставил незаконное преимущество отдельным участникам электронных аукционов», - сообщает суть обвинительного заключения прокуратура Липецкой области.



Ущерб нанесенный бывшим директором федеральному и областным бюджетам следствие оценило в 6 923 035 рублей.



- Признав собранные доказательства законными и обоснованными прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.



