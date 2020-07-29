Происшествия

сегодня, 16:48

Присяжные признали таксиста невиновным в убийстве пассажира

8 1419
#убийство
1
Присяжные признали таксиста невиновным в убийстве пассажира

Сегодня провозглашён вердикт присяжных заседателей по уголовному делу 38-летнего жителя Липецка, который органами предварительного следствия обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Присяжные признали 38-летнего мужчину невиновным в совершении указанного преступления. 

«На вопрос: «Доказано ли, что описанное деяние совершил подсудимый на почве личной неприязни, в ходе ссоры, желая причинить  тяжкий вред здоровью потерпевшего, но не предвидя при этом наступления его смерти?» – присяжные ответили: «Нет, не доказано», - сообщает о решении присяжных пресс-служба Липецкого областного суда.

Преступление, в котором обвиняли мужчину, совершено в ночь с 9 на 10 мая 2019 года. Подсудимый, который подрабатывал в службе такси, принял заказ из КРК «Мегаполис». Такси вызывали мужчина и женщина. По дороге таксист догадался, что пассажиры нетрезвы: от них исходил запах перегара. Он довёз пару до дома по улице Ильича (район посёлка Тракторостроителей). 

В период с 03:15 до 03:48 пассажиру были нанесены несколько ударов кулаком по голове. В результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы, перелома черепа, сопровождавшегося кровоизлияниями в различные части головного мозга, 36-летний мужчина умер. 

Органы предварительного следствия считали, что телесные повреждения, повлекшие смерть пассажира, нанёс водитель такси. Однако сегодня коллегия присяжных заседателей с выводами органов предварительного следствия не согласилась. 38-летний подсудимый освобождён из-под стражи в зале суда. 

Председательствующий по делу судья Октябрьского районного суда Светлана Букреева объявила перерыв в слушании дела до 5 августа.

Следующей стадией судебного процесса станет обсуждение последствий вердикта присяжных. После этого судья вынесет приговор.

8 1419
#убийство
1

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

23 минуты назад
Опыт сыска и следствия, и так будет с каждым... Видимо таксер не терпила был... Из БэЕсов.. Может даже отсидел.. В органах, а тут.. Какие-то.. Нашла коса на камень
ответить

Перри Мейсон

56 минут назад
Обвиняемый наверняка за ЕР топил. Позор присяжным!!
ответить

Гость

58 минут назад
Ну этот главное случай? Тот самый о котором я думаю? Повторюсь, во всем виноваты агрегатовы.. На безопасность водителя плевать они хотели.. Вот он и поришил свой вопрос как мог,этот гребанный яндекс такси давно должен быть сделать кнопку с вызовом ЧОП, блин
ответить

Опыт сыска и следствия

сегодня, 17:21
Ни о чём... Нужно смотреть материалы дела. Если они скрупулёзно собраны по горячим следам, конечно. А не замылены путём волокиты. Беседовать со свидетелями и обвиняемым... А присяжные, если они приобрели опыт жизни только в конторах и при глядении сериалов, могут вынести какой угодно вердикт. Ещё в зависимости от фаз луны, которая сильно влияет на психически неуравновешенных. А у женщин - ещё и графика месячных с синдромом ПМС.
ответить

Вазген

сегодня, 17:08
Наконец-то, статистика 97% обвинительных приговоров сдвинется с мёртвой точки.
ответить

житель

сегодня, 17:07
На Ильича его мог грохнуть кто угодно,наверняка варежку разинул.
ответить

глаз

сегодня, 17:05
Соскочил.
ответить

Нико, над законом

сегодня, 17:05
И так будет с каждым пассажиром!! А на самом деле, если серьёзно, во всем виноваты яндекс такси и точка,
ответить

Еще в рубрике

В квартире на улице Титова найден окровавленный труп
#убийство
14
В квартире на улице Титова найден окровавленный труп

сегодня, 16:17

Происшествия
Житель улицы Октябрьской хотел перелезть в свою квартиру и упал с седьмого этажа
#падение с высоты
19
Житель улицы Октябрьской хотел перелезть в свою квартиру и упал с седьмого этажа

сегодня, 15:31

Происшествия
В Липецке двухлетний малыш выпал из окна на улицу
#дети #падение с высоты
16
В Липецке двухлетний малыш выпал из окна на улицу

сегодня, 13:44

Происшествия
Жительница Липецка из ненависти к полицейским сбросила цветочный горшок на машину одного из них
#оскорбление представителя власти
21
Жительница Липецка из ненависти к полицейским сбросила цветочный горшок на машину одного из них

сегодня, 13:34

Происшествия
Омбудсмен по защите прав предпринимателей ждет от всех участников конфликта в «Европе» компромисса
#ТРЦ #конфликт
27
Омбудсмен по защите прав предпринимателей ждет от всех участников конфликта в «Европе» компромисса

сегодня, 13:24

Происшествия
32-летний липчан погиб из-за браконьерства
#браконьерство #убийство
29
32-летний липчан погиб из-за браконьерства

сегодня, 12:19

Происшествия