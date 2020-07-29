Присяжные признали таксиста невиновным в убийстве пассажира

Сегодня провозглашён вердикт присяжных заседателей по уголовному делу 38-летнего жителя Липецка, который органами предварительного следствия обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Присяжные признали 38-летнего мужчину невиновным в совершении указанного преступления.



«На вопрос: «Доказано ли, что описанное деяние совершил подсудимый на почве личной неприязни, в ходе ссоры, желая причинить тяжкий вред здоровью потерпевшего, но не предвидя при этом наступления его смерти?» – присяжные ответили: «Нет, не доказано», - сообщает о решении присяжных пресс-служба Липецкого областного суда.



Преступление, в котором обвиняли мужчину, совершено в ночь с 9 на 10 мая 2019 года. Подсудимый, который подрабатывал в службе такси, принял заказ из КРК «Мегаполис». Такси вызывали мужчина и женщина. По дороге таксист догадался, что пассажиры нетрезвы: от них исходил запах перегара. Он довёз пару до дома по улице Ильича (район посёлка Тракторостроителей).



В период с 03:15 до 03:48 пассажиру были нанесены несколько ударов кулаком по голове. В результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы, перелома черепа, сопровождавшегося кровоизлияниями в различные части головного мозга, 36-летний мужчина умер.



Органы предварительного следствия считали, что телесные повреждения, повлекшие смерть пассажира, нанёс водитель такси. Однако сегодня коллегия присяжных заседателей с выводами органов предварительного следствия не согласилась. 38-летний подсудимый освобождён из-под стражи в зале суда.



Председательствующий по делу судья Октябрьского районного суда Светлана Букреева объявила перерыв в слушании дела до 5 августа.



Следующей стадией судебного процесса станет обсуждение последствий вердикта присяжных. После этого судья вынесет приговор.



