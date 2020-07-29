Жительница Липецка из ненависти к полицейским сбросила цветочный горшок на машину одного из них

Приговором Левобережного районного суда Липецка 34-летняя жительница города признана виновной в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и умышленном повреждении чужого имущества.

Как установлено материалами уголовного дела, пьяная подсудимая увидела из окна квартиры полицейского, который подъехал к опорному пункту полиции на своей машине.



«Испытывая к сотрудникам полиции неприязнь, поскольку ранее за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка она была лишена родительских прав, подсудимая стала выкрикивать оскорбления в адрес полицейского. А затем схватила цветочный горшок и сбросила его на крышу автомобиля», - сообщает подробности дела пресс-служба областной прокуратуры.



Горшок, который упал с высоты пятого этажа, серьезно повредил машину. Экспертиза оценила его восстановление в 36 667 рублей.



Вину подсудимая не признала, он заявила, что не только не оскорбляла полицейского, но и вообще его не видела, цветочный горшок на крышу автомобиля упал случайно. Отремонтировать машину можно и за меньшую сумму.



Суд выслушав доказательства стороны обвинения и показания свидетелей пришел однозначному выводу о виности женщины.



Учитывая обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, которая неоднократно привлекалась к административной ответственности, агрессивна к окружающим, злоупотребляет спиртным, лишена родительских прав, суд приговорил липчанку по совокупности совершенных преступлений к 400 часам обязательных работ.



В пользу потерпевшего с нее взыскана компенсация материального ущерба.



