Происшествия

15 минут назад

Жительница Липецка из ненависти к полицейским сбросила цветочный горшок на машину одного из них

238
#оскорбление представителя власти
Жительница Липецка из ненависти к полицейским сбросила цветочный горшок на машину одного из них

Приговором Левобережного районного суда Липецка 34-летняя жительница города признана виновной в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и умышленном повреждении чужого имущества.

Как установлено материалами уголовного дела, пьяная подсудимая увидела из окна квартиры полицейского, который подъехал к опорному пункту полиции на своей машине. 

«Испытывая к сотрудникам полиции неприязнь, поскольку ранее за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка она была лишена родительских прав, подсудимая стала выкрикивать оскорбления в адрес полицейского. А затем схватила цветочный горшок и сбросила его на крышу автомобиля», - сообщает подробности дела пресс-служба областной прокуратуры.

Горшок, который упал с высоты пятого этажа, серьезно повредил машину. Экспертиза оценила его восстановление в 36 667 рублей.

Вину подсудимая не признала, он заявила, что  не только не оскорбляла полицейского, но и вообще его не видела, цветочный горшок на крышу автомобиля упал случайно. Отремонтировать машину можно и за меньшую сумму.

Суд выслушав доказательства стороны обвинения и показания свидетелей пришел однозначному выводу о виности женщины. 

Учитывая обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, которая неоднократно привлекалась к административной ответственности, агрессивна к окружающим, злоупотребляет спиртным, лишена родительских прав, суд приговорил липчанку по совокупности совершенных преступлений к 400 часам обязательных работ.

В пользу потерпевшего с нее взыскана компенсация материального ущерба.

238
#оскорбление представителя власти

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Омбудсмен по защите прав предпринимателей ждет от всех участников конфликта в «Европе» компромисса
#ТРЦ #конфликт
4
Омбудсмен по защите прав предпринимателей ждет от всех участников конфликта в «Европе» компромисса

25 минут назад

Происшествия
32-летний липчан погиб из-за браконьерства
#браконьерство #убийство
10
32-летний липчан погиб из-за браконьерства

сегодня, 12:19

Происшествия
За ночлег в чужом доме 35-летний мужчина отправится под суд
#проникновение в жилище
За ночлег в чужом доме 35-летний мужчина отправится под суд

сегодня, 12:08

Происшествия
Фальшивые деньги в липецких магазинах разменивали «гастролеры» из Подмосковья
#фальшивомонетничество
Фальшивые деньги в липецких магазинах разменивали «гастролеры» из Подмосковья

сегодня, 11:37

Происшествия
Упавший с третьего этажа школьник вернулся домой из больницы на своих ногах
5
Упавший с третьего этажа школьник вернулся домой из больницы на своих ногах

сегодня, 11:11

Происшествия
33-летняя женщина обвиняется в попытке убийства сожителя
#убийство
3
33-летняя женщина обвиняется в попытке убийства сожителя

сегодня, 11:05

Происшествия