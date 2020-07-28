Не просто высшее образование, а перспектива!

Меняющаяся экономическая ситуация ежегодно требует новых специалистов на рынке труда. ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского откликается на пожелания работодателей и каждый год абитуриентам предлагаются новые актуальные направления подготовки. Например, следующие образовательные программы готовят специалистов, востребованных в условиях цифровой экономики, не только в Липецкой области, но и далеко за ее пределами.

Вот перечень наиболее современных и перспективных профилей и направлений подготовки.

«Информатика и вычислительная техника» - выпускаются высококлассные программисты, в том числе на языке Python, создатели web-сайтов и разработчики баз данных, которые готовы к обслуживанию, созданию и управлению локальных вычислительных сетей на самом современном оборудовании. Специалисты находят применение в каждой организации, на любом предприятии, в органах государственной власти и администрации.

«Прикладная математика и информатика» - программирование и разработка информационных систем, выпускники могут работать математиками, специалистами в области анализа больших данных (BigData), разработчиками систем искусственного интеллекта, системными администраторами, специалистами по моделированию экономических процессов, разработчиками мобильных и интернет-приложений, специалистами по IT - технологиям в подразделениях банков, страховых и финансовых компаний, государственных и частных корпораций.







«Информационная безопасность (организация и технология защиты информации)» – одно из наиболее перспективных направлений, сегодня все организации и предприятия столкнулись с необходимостью и нехваткой таких специалистов. Студенты, обучающиеся на данном направлении, проходят практику в профильных организациях, а на последних курсах работают или имеют предложения о трудоустройстве от работодателей. Это силовые структуры, организации банковской сферы, НЛМК, администрация и органы государственной власти.

Направление подготовки «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере (компьютерная экспертиза при расследовании преступлений)» открыто в связи с запросами УМВД РФ, ФСБ РФ, СК РФ, которым требуются такие специалисты в связи с увеличением преступлений в компьютерной сфере. Выпускающая кафедра сотрудничает с указанными структурами – один из преподавателей уже несколько лет проводит компьютерно-технические экспертизы для них, что позволяет увеличить практикоориентированность образования. Университет предлагает очно-заочную контрактную форму обучения по этому профилю, что дает возможность получить новое образование или расширить компетенции уже работающим людям.

«Компьютерная и медицинская физика» - фундаментальная подготовка в области инженерной физики, современные знания в области компьютерной техники и программирования, практические знания по применению и обслуживанию медицинской электронной техники, изучение нанотехнологий и наноинженерии.







«Транспорт» - специалисты востребованы в автоколоннах, транспортных цехах, автотранспортных предприятиях, ремонтных организациях, дилерских центрах и экспедиционных службах, в компаниях-ритейлерах и автосервисных предприятиях. Образовательная программа разработана с ориентацией на практическую деятельность и учитывает последние изменения трендов автостроения. Кроме того, диплом дает возможность заниматься преподавательской деятельностью в профессиональных образовательных учреждениях и работать в отделах и подразделениях управления образования и науки Липецкой области, организациях по обслуживанию транспорта.

Обучаясь по профилю подготовки «Технология и дополнительное образование в области рационализации изобретательства», студенты, используя современное высокотехнологичное оборудование: 3 D принтеры, 3 D сканеры, станки лазерной резки, фрезерные станки с ЧПУ, кромкооблицовочные станки, швейные машины с микропроцессорным управлением - разрабатывают различные объекты интеллектуальной собственности. На изобретения они получают патент с возможностью внедрения в производство, а также извлечения от этого дохода.







Выпускники имеют право не только преподавать два предмета: технологии обработки материалов и проектной деятельности, но и могут работать в учреждениях дополнительного образования, отделах и подразделениях управления образования и науки Липецкой области, организациях и предприятиях различных форм собственности, занимающихся разработкой и продвижением на рынок новой продукции, товаров, услуг, технологий. Образовательная программа разработана с ориентацией на практическую деятельность и учитывает изменения в инновационной сфере.







«Филологическое образование и дополнительное образование (работа с одаренными детьми)» - студенты получают фундаментальное филологическое образование с дополнительными компетенциями, так как работа с одарёнными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие стали одними из важнейших аспектов деятельности современной школы. Выпускники становятся учителями русского языка и литературы, которые могут профессионально готовить учеников к разным этапам Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе и другим филологическим соревнованиям, проектной и научной деятельности и конференциям.

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» - специалисты в области физической культуры для людей с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов. Рост инвалидности - тенденция мировая. Число детей с недостатками развития и неблагополучным состоянием здоровья достигает 85 % общего числа новорожденных. В связи с этим постоянно востребованы специалисты, занимающиеся реабилитацией и адаптацией к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодолением психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни.

Узнать необходимый набор экзаменов для поступления на интересующий профиль подготовки можно на официальном сайте ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в разделе «ПРИЕМ-2020» . Все вопросы можно задать по телефону горячей линии: 566-766.





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