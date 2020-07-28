Происшествия

23 минуты назад

В Липецке опрокинулся мотоцикл, водитель сбежал, пассажиры получили травмы

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#авария #ДТП
В Липецке опрокинулся мотоцикл, водитель сбежал, пассажиры получили травмы

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы шесть человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в час ночи 28 июля в Липецке на улице Гагарина 21-летний водитель автомобиля «Форд-Фьюжен»  допустил столкновение с автомобилем «Тойота-Камри» под управлением 21-летнего водителя и с автомобилем «ГАЗ-311000» 69-летнего водителя. В аварии пострадали водитель «Форда» и 24-летняя пассажирка «Тойота-Камри», мужчина после оказания помощи в медицинском учреждении отпущен, женщина госпитализирована.

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27 июля в переулке Ростовский опрокинулся мотоцикл «Мотоленд». В ДТП пострадали два пассажира мотоцикла 36-ти и 38-ми лет, госпитализация им не понадобилась. Полицейские устанавливают, кто управлял мотоциклом.

На проспекте 60 лет СССР 32-летний водитель «Лады Калина» сбил 16-летнего велосипедиста. Авария произошла на пешеходном переходе. Подросток  госпитализирован.

В селе Косыревка под неустановленное транспортное средство попала 18-летняя велосипедистка. Водитель с места аварии уехал. Девушку доставили в больницу.

27 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2329 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли девятерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 47.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрированы 1966 случаев превышения скорости.

Также зафиксированы 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

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