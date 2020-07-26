В Усмани в ДТП пострадали два подростка

Девочки были пристегнуты. В полиции считают, что благодаря этому факту, они получили минимальные травмы.

Накануне днем на перекрестке улиц Березовая и Карла Маркса столкнулись автомобили «Форд Фокус» и «Ситроен С5».



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель «Форд Фокус» при повороте налево не предоставил преимущество движущемуся автомобилю.



В «Ситроен С5» был только водитель, он не пострадал. А в «Форд Фокус» ехали четыре человека. Травмированы были две девочки-пассажирки. Но так как они были пристегнуты, повреждения оказались минимальными. Их осмотрели врачи усманской районной больницы и отпустили домой.



По факту ДТП проверку проводит ОМВД России по Усманскому району.



Фото: vk.com/usman48

