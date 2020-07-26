Происшествия

31 минуту назад

В Усмани в ДТП пострадали два подростка

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#ДТП
В Усмани в ДТП пострадали два подростка

Девочки были пристегнуты. В полиции считают, что благодаря этому факту, они получили минимальные травмы.

Накануне днем на перекрестке улиц Березовая и Карла Маркса столкнулись автомобили «Форд Фокус» и «Ситроен С5».  

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель «Форд Фокус» при повороте налево не предоставил преимущество движущемуся автомобилю.

В «Ситроен С5» был только водитель, он не пострадал. А в «Форд Фокус» ехали четыре человека. Травмированы были две девочки-пассажирки. Но так как они были пристегнуты, повреждения оказались минимальными. Их осмотрели врачи усманской районной больницы и отпустили домой.

По факту ДТП проверку проводит ОМВД России по Усманскому району.

Фото: vk.com/usman48
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#ДТП

Комментарии (1)

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Люди вдумайтесь!

10 минут назад
Люди куда же мы с вами спешим постоянно? Почему мы не внимательны на дороге? Чуть ли не с детства нам говорят что дорога - источник повышенной опасности. Ну говорят и что? Все в пустую. Давайте уважать друг друга во время дорожного движения. Ну сколько можно? Не гнать сломя голову, по возможности пропускать. Может тогда мы сможем сократить аварийность и смертность на дорогах. – аварийность ДТП
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