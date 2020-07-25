Несколько улиц Липецка останутся без воды

Временные неудобства связаны с аварийными ремонтными работами на сетях.

26 июля с 10:00 до 17:00 без холодной воды останутся несколько улиц частного сектора – воды не будет у жителей улиц Володарского, Воровского, Чкалова, Депутатской и переулков Вишневого, Фруктового. Цистерна с питьевой водой подъедет к дому № 40 по улице Володарского.



С 10:00 до 20:00 холодную воду отключат в домах №№ 5, 26 по улице 3 сентября, №№ 1, 1/1, 15 по улице Флерова, №№ 2а/81, вл.2, 11, стр.2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 по улице 30 лет ВЛКСМ, № 15 по улице Герцена, №№ 14, 16 по улице Никитина, вл. 4 по улице Тимирязева, №№ 2а, 8, 10 по улице Чехова, №№ 2, 3, 4, 5, 35г/вл 2 по улице Волгоградской и частный сектор улицы Чехова. Воду для хозяйственных нужд можно будет набрать возле дома № 44 по улице Чехова.



Воду отключат из-за аварийных ремонтных работ на сетях, сообщили в ЛГЭК.